El Girona treballa perquè Bustos debuti el més aviat possible

Frenètic va ser l'últim dia de mercat a les oficines de Montilivi, amb tres incorporacions sobre la botzina, i una quarta que arribaria poc després. Gairebé tots els nouvinguts aterrats a darrera hora s'estrenaven a Butarque el passat diumenge i ho feien amb ben pocs entrenaments i gairebé sense conèixer els seus nous companys. No va semblar cap impediment perquè Sebas Cristóforo signés una hora notable al mig del camp i perquè Mamadou Sylla decidís amb un gol i estavellés una pilota a la fusta. Menys minuts va tenir Yoel Bárcenas, qui tot i això saltaria a la gespa a la segona meitat. Tres de quatre i només un debut encara a l'aire. El de Nahuel Bustos, un dels fitxatges estrella d'aquest estiu. Se'n parla molt i bé del davanter a l'Argentina, on ha signat bons números i un excel·lent rendiment. Espera tenir continuïtat a Girona, però fins ara no s'ha pogut estrenar. El club treballa aquests dies per tenir tota la paperassa en regla i poder comptar amb ell el més aviat possible. Fins i tot, no es descarta que aquest diumenge, contra l'Oviedo i a l'estadi, es pugui vestir de curt. Una possibilitat real, però no pas segura al cent per cent.

Just després d'anunciar-se el seu fitxatge pel Girona, on arribava cedit després que el City comprés el 65 pels seus drets al Talleres, sortia a la llum la problemàtica que el seu anterior club tenia amb la Lliga Cordovesa de Futbol i que acabaria endarrerint la seva arribada a Montilivi. Va haver d'intervenir l'AFA, la federació argentina. Finalment, Bustos va poder volar la nit del diumenge a dilluns i el dimarts s'entrenava per primer cop sota les ordres de Francisco. Ho feia sense els papers en regla, el trànsfer internacional ni tampoc estant inscrit a LaLliga, com pertoca per poder debutar. Amb l'objectiu de disposar d'ell ben aviat, el club treballa contra rellotge. Tot el tema del trànsfer està resolt. Un problema menys. Ara només cal enllestir aspectes com el seu permís de treball per inscriure'l correctament. Falten dos dies per al proper partit, però tot i això encara hi ha temps perquè Bustos pugui estrenar-se diumenge amb l'Oviedo. Si no, ho hauria de fer el dimecres de la setmana vinent al camp del Lugo.

L'argentí, això sí, no està ni de bon tros per jugar els 90 minuts encara. Li falta ritme de competició. El seu darrer partit oficial va ser el 15 de març, en un duel entre Huracán i Talleres en què va marcar un dels tres gols del seu equip (0-3). El seu exequip està ara de pretemporada i ha celebrat algun amistós però ho ha fet ja sense Bustos.