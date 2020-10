Francisco confirma la baixa d'Stuani i que Bustos està a punt

Francisco Rodríguez ha reconegut aquest migdia en l'avantmatx del duel de demà contra l'Oviedo que l'ambient que es respira a l'entorn del vestidor és molt diferent al de les dues primeres setmanes. L'arribada de reforços i, sobretot, la victòria a Leganés ha fet que tot canvïi. El tècnic no ha revelat qui serà el porter titular malgrat que Muric no s'ha entrenat amb el grup després d'arribar ahir de la concentració amb la seva selecció.

DISPONIBLES

Stuani continua amb el procés de recuperació i no arriba a temps. Mirarem si pot ser-hi la setmana que ve. Dependrà de com evolucioni el dolor que té. La lesió de Juanpe és més llarga. Gumbau no es va entrenar dimarts però la resta de dies ho ha fete amb normalitat. La resta estan bé.

BUSTOS

Ha vingut amb molta il·lusió. Va arribar dimarts i va fer la primera sessió.Ha anat entrenant progressivament però la major part de les sessions amb el grup ja. Està preparat per disputar minuts. Es posarà ràpidament al 100%. És un jugador d'àrea, amb xut i que s'associa bé. El gaudirem, com de la resta de jugadors. És molt complet. El club ha fet un gran esforç perquè vingui. A més a més, té molta fam.

PORTER

Muric va arribar ahir i avui no s'ha pogut entrenar perquè havien arribat els resultats de la prova de la COVID19 abans de l'entrenament. Ha sortit negatiu. Fa quinze dies que no està amb nosaltres. Estarà a la llista. No castigaré ningú però intentaré posar el millor equip possible. Demà decidiré qui juga a la porteria perquè tots tres estan preparats.

EL TRIOMF A LEGANÉS

Era necessari. La setmana ha estat molt diferent per tot el que va passar i per com encaràvem els partits contra Sporting i Fuenlabrada. Ens ha anat genial. La setmana d'entrenaments ha estat molt bona. Guanyar ens va anar bé per crear la base des d'on anar creixent. Vam ser un equip agressiu, amb línies de passada per dins, jugant a camp contrari sobretot a la primera part. La victòria ens ha donat molta força per creure amb el que hem de fer. Han arribat els jugadors que havien d'arribar i hem armat un equip nou, un nou bloc. Tenim una il·lusió tremenda i tots es molt motivats. Això sí, som molt realistes i sabem que serà difícil aquest començament de Lliga fins que no estiguem tots al s100% físicament. La victòria va ser un bàlsam per treballar i anar agafant conceptes.

OVIEDO

Haurem de canviar una mica. El rival està demostrant que és ambiciós i que va a una pressió molt alta. S'organitzen bé amb jugadors molt experimentats a la categoria. És un equip molt perillós que ens pot complicar les coses. Haurem de ser sòlids i potenciar les nostres fortaleses a camp contrari.

CALENDARI ATAPEÏT

El partit important és el de demà, però és veritat que ens vénen setmanes intenses amb partits dimecres i dissabte. Tenim jugadors que encara no poden jugar 90 minuts. Hi haurà oportunitats per a tothom i caldrà estar preparats. Tenim una plantilla equilibrada i això és molt bo.