El Girona s'imposa a l'Oviedo amb un gol de Monchu

El Girona allarga l'alegria amb una victòria contra l'Oviedo aquesta nit a Montilivi (1-0). Després d'una primera part amb poca continuïtat, els de Francisco han sortit amb les idees més clares a la represa i, sense el lesionat Cristhian Stuani, ha sigut Monchu l'encarregat de donar aquest cop el gol als gironins.

Després de la victòria a Leganés, Francisco no ha dubtat a repetir onze avui a Montilivi. Sense Stuani ni Juanpe, que han sigut baixa per lesió, i el retorn dels internacionals Muric i Ramalho, els únics dubtes podien sortir a la porteria i l'eix de la defensa. No per al tècnic andalús, que s'ha decidit per Juan Carlos i el central Santi Bueno fent parella amb Bernardo.

Li ha costat progressar al Girona a l'inici del partit. Els blanc-i-vermells han tingut la primera rematada a les botes de Bernardo, després d'aprofitar una errada dels rivals i engaltar una pilota de Monchu al damunt del travesser. Superat el primer quart d'hora de joc, Sylla ha deixat escapar una bona ocasió després que la porteria quedés buida per un embolic entre Femenías i la defensa de l'Oviedo i no hagi collit el rebot que ha deixat una bona combinació entre Gumbau i Monchu. Els de José Ángel Ziganda han respost amb un xut creuat de Leschuk. Mentre que Sylla s'ha treballat tot sol una jugada per banda, però la seva centrada a l'àrea petita no ha trobat rematador per poc. Tampoc ha tingut sort Samu Sáiz, amb una rematada de cap que ha sortit llepant el travesser. Ni Gumbau, frustrat per la defensa de l'Oviedo. Abans del descans, Juan Carlos ha aturat en dos temps un altre xut de Leschuk.

Els de Francisco havien de demostrar el pas endavant a la represa. L'entrenador no ha volgut arriscar i ha aprofitat el pas pels vestidors per fer un doble canvi fent entrar a Ramalho i Bárcenas pels amonestats Santi Bueno i Aday. L'extrem ha intentat sorprendre al seu exequip amb un cacau que ha escapçat Femenías. Al 56, Gumbau ha perdonat amb un xut creuat que ha sortit fregant el segon pal. Ha debutat Bustos, substituint Cristóforo al 62. De la mateixa manera que ho va fer Sylla l'última jornada, l'argentí ha debutat de la millor manera amb una assistència a Monchu que ha acabat amb gol. Al 66, Bárcenas ha centrat una pilota des de la dreta, Bustos l'ha controlat i l'ha centrat cap a l'interior de l'àrea, on l'ex del Barça l'ha enviat al fons de la xarxa gairebé sense voler. A partir d'aquí, els gironins han reculat per defensar el resultat al marcador i mantenir la porteria a zero per segona jornada consecutiva. L'exdavanter del Girona B Obeng ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut a anat fora.



FITXA TÈCNICA

Girona: Juan Carlos, Calavera, Santi Bueno (Ramalho, min. 46), Bernardo, Luna (Franquesa, min. 90), Monchu, Cristóforo (Bustos, min. 62), Gumbau, Aday (Bárcenas, min. 46), Samu Sáiz i Sylla.

Oviedo: Femenías, Lucas Ahijado (Mossa, min. 79), Bolaño, Grippo, Juanjo, Nahuel (Viti, min. 70), Tejera, Edgar, Sangalli, Borja Sánchez (Obeng, min. 79) i Blanco Leschuk.

Gol: 1-0: min. 66, Monchu.

Àrbitre: Trujillo Suárez (c. de Tenerife). Ha amonestat Aday, Santi Bueno (Girona); Edgar (Oviedo).

Estadi: Montilivi, sense públic.