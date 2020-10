El nou Girona ha de confirmar la reacció

A Montilivi hi bufen uns altres aires. El tancament del mercat amb l'arribada de Cristóforo, Bárcenas, Bustos i Sylla ha suposat una injecció d'il·lusió, cames i oxigen que ha permès el club veure el futur molt menys negre del que semblava després de les derrotes contra Sporting i Fuenlabrada en les dues primeres jornades. Ja amb la plantilla tancada, i sense Stuani, lesionat, el Girona va demostrar a Leganés (0-1) que és capaç de derrotar un dels grans favorits. La victòria a Butarque ha de marcar el camí a un Girona que aquest vespre té l'oportunitat de continuar carregant-se de moral contra l'Oviedo a Montilivi. Com a Leganés, tampoc hi serà Stuani, amb problemes al genoll, una baixa que, en qualsevol de les tres darreres temporades, hauria estat traumàtica. Mamadou Sylla però, ja es va encarregar diumenge passat, amb el seu gol a Butarque, de demostrar que hi ha molta vida sense Stuani. A més a més, avui Francisco Rodríguez també podrà disposar de Nahuel Bustos, un cop tota la paperassa de l'argentí està arreglada. El tècnic recupera també Muric i Ramalho, després de jugar amb les seves seleccions. Juanpe, que encara en té per més d'un mes, serà baixa.

El dolorós final del curs passat i l'atípic inici d'aquest va fer que el veritable Girona 20-21 trigués tres jornades a veure's. Pel camí es van haver de llençar 6 punts però les sensacions que van deixar els gironins a Leganés van ser molt positives. L'equip hi va arribar limitat i va patir força però va saber mantenir el gol del debutant Sylla per endur-se els tres punts i veure-ho ara tot d'una altra manera. Ara bé, la sensació d'alleugeriment que hi ha ara entre els responsables gironins pot convertir-se altre cop en neguit si avui l'equip no és capaç de superar l'Oviedo a Montilivi. Francisco ha preparat a consciència el partit durant tota la setmana per tal d'estrenar-se a casa i sumar dues victòries seguides. Seria, sens dubte, el millor escenari per continuar regerenant la il·lusió de l'afició i la confiança d'un equip en creixement.

Sense Stuani altre cop, Francisco donarà l'alternativa a Mamadou Sylla i tindrà Bustos esperant a la banqueta. El vallesà va tenir un debut estel·lar i el tècnic li farà confiança. Per la seva banda, l'argentí fa molts mesos que no competeix però aquesta setmana ja s'ha entrenat a un bon nivell i Francisco ja no tindrà cap mania si l'ha de fer servir de refresc a la segona part. El preparador andalús podria mantenir el sistema amb tres homes al mig del camp (Cristóforo, Gumbau i Monchu) que tan bé va funcionar la passada jornada. Més dubtes té a la porteria on no té clar si mantenir Juan Carlos, que va deixar la porteria a zero, o tornar a decantar-se per Muric, titular les dues primeres jornades i que contra el Fuenlabrada va cometre una greu errada que va costar la derrota. El kosovar va signar un gran partit dimarts amb la seva selecció contra Grècia i fins i tot va aturar un penal. Tot i això, no s'ha entrenat cap dia amb el grup i sembla complicat que torni directament a l'onze. Ramalho, per contra, sí que podria formar l'eix amb Bernardo, deixant Bueno a la banqueta.

Mentrestant, l'Oviedo arriba a Girona també alliberat gràcies a la victòria en el derbi asturià contra l'Sporting que va suposar la primera de la temporada. Els de José Ángel Ziganda s'han reforçat amb homes com el davanter aragentí Blanco Leschuk, el migcentre barceloní Èdgar González (Betis) o l'extrem Nahuel Leiva (Tenerife) per mirar de fer un pas endavant aquesta temporada. Ziganda només tindrà aquest vespre la baixa del davanter Rodri Ríos, lesionat a l'espatlla. Per contra, el tècnic navarrès pot disposar per primera vegada aquesta temporada del migcentre georgià Aburjania.