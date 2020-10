«Això és la Segona A: saber patir per guanyar»

Segona victòria seguida a la Lliga i primera a Montilivi. Francisco Rodríguez no podia estar més satisfet de l'esforç col·lectiu que va fer el seu equip per guanyar a un Oviedo, que els va fer «patir». D'això es tracta la Segona Divisió A. L'entrenador andalús ho té clar i així ho transmet als seus jugadors, que una jornada més van demostrar haver entès el missatge. Sense els gols de Cristhian Stuani, lesionat, els fitxatges d'aquest mercat d'estiu han respost ràpidament a l'exigència del moment per donar resultats immediats al Girona. Si a Leganés era Mamadou Sylla qui s'estrenava amb un gol, ahir va ser Monchu l'encarregat de veure porteria amb una assistència del debutant Nahuel Bustos inclosa. I això que Francisco va avisar que estan en «creixement».



EL PARTIT



«Ha sigut un partit de Segona Divisió A amb dos molt bons equips. L'Oviedo està molt ben treballat i s'ha reforçat amb davanters. La capacitat de patiment és obligatòria al nostre equip per poder endur-nos la victòria. Són tres punts necessaris. L'equip ha fet un esforç enorme».



ELS FITXATGES



«



sense stuani



«El trobem molt a faltar a en Cristhian (Stuani), però sabíem el problema que teníem l'any passat comptant només amb ell. És per això que la direcció esportiva ha treballat perquè vinguin jugadors que trepitgen l'àrea i tenen gol».

les ocasions de gumbau



«A la gent de segona línia li exigim que ens facin gols. És un sacrifici enorme perquè recorren molts quilòmetres i en Gumbau ja ens ho va donar la setmana passada a Leganés. Però no només ell. En Santi (Bueno) també. Volem un equip que cregui en el que fa i sigui solidari. Segur que a mesura que passin les jornades millorarem amb la pilota perquè s'està fent un treball enorme i anem creixent



els canvis

«En Santi (Bueno) i l'Aday estaven fent un partit fantàstic, però vient com anava el partit podíem correr riscos amb alguna targeta vermella a la segona. Ells mateixo han entès que s'havien de fer els canvis. Ramalho ha aportat molt



EL SISTEMA



«Tenim jugadors de molts perfils diferents que ens permeten canviar el sistema durant el partit. Treballem perquè cadascú sàpiga què fa en cada moment. Hem passat del 4-3-3 al 4-2-4 amb la sortida de Nahuel i després hem tornat al 4-3-3. Hem de saber el que volem fer per aconseguir victòries. Els jugadors s'estan adaptant ràpid i a poc a poc anirem creixent».



LA SEGONA VICTÒRIA



«L'afició necessita veure un equip competitiu i que vol créixer. Vull que s'il·lusioni. Hi ha equips que tenen millors plantilles, però nosaltres ens esforçarem per donar-ho tot a cada partit».