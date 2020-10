Bustos: "Aquesta oportunitat no la podia refusar"

Ni 24 hores després de disputar els seus primers minuts oficials no només amb el Girona sinó també en el futbol europeu, Nahuel Bustos ha sigut presentat a Montilivi. Ha dit sentir-se "com a casa" malgrat fer només una setmana que és a Montilivi. Espera fer "dupla" amb Cristhian Stuani i ha assegurat que "els gols arribaran", a l'espera de seguir treballant al màxim per poder atrapar la seva millor versió ben aviat.

Debut

"Estic molt content de poder estar aquí, treballant amb l'equip. Em vaig sentir molt bé després d'estar gairebé set mesos sense competir. Continuaré treballant per donar el millor".

Experiència a Europa

"És la meva primera vegada en aquest futbol. A mesura que vagin passant els partits aniré agafant la intensitat i el ritme que necessito".

Per què el Girona?

"Vaig tenir moltes opcions de diversos equips europeus. Em va venir una oportunitat que no podia refusar. Per la insfraestructura d'aquest club, per l'objectiu, per la forma de treball... Estic molt content i agraït per l'oportunitat de poder estar al Girona".

Estat de forma

"Aquesta última setmana vaig poder completar totes les sessions i aniré millorant a mesura que passin les setmanes. Ara ens venen dos partits consecutius, amb els quals podré anar agafant la intensitat i l'estat físic. Treballaré al màxim per estar al cent per cent".

Stuani

"Cristhian és una gran persona i un gran jugador. Em va rebre, em va donar la benvinguda i li estic molt agraït, com amb la resta de companys. Amb ells em sento com a casa des del primer dia. Lluitarem tots junts pel mateix objectiu. Abans de venir vaig estudiar aquest club i un cop aquí m'he trobat un grup molt sa. Són bons jugadors i també bones persones. Amb en Cristhian espero poder fer dupla!"

Pas enrere

"Venir aquí no ha sigut fer un pas enrere, sinó molts endavant. El Girona és un club molt maco, amb una bona estructura de treball. Com he dit, estic molt content i satisfet d'estar aquí".

Partit amb l'Oviedo

"A l'equip el vaig veure bé. No conec encara el nivell dels rivals, però pels jugadors que tenim crec que aquesta temporada estarem a l'alçada".



Pressió?

"És bastant difícil passar una etapa així, en la qual diversos equips m'anaven al darrere. Al final, i gràcies a Déu, es va poder tancar l'acord amb el Girona. Va ser la millor oportunitat que se'm va presentar i ara ja em trobo aquí, competint".

Xifra de gols

"Treballaré cada dia per donar el millor de mi mateix i aportar el granet de sorra que necessita l'equip. Així, els gols arribaran sols".

De la seva banda, el director Quique Cárcel ha explicat que "t'hem seguit molt i sabem quin nivell tens. A Talleres vèiem un nivell molt important, fa temps que estàs fent les coses molt bé. Per a nosaltres és un luxe que estiguis aquí. Té un repertori amb habilitats molt bones, amb molt de gol, capacitat d'associar-se bé, de l'última passada, amb molt de treball"