Un gol de Monchu manté la progressió del Girona

Aquest nou Girona postmercat és una altra història. L'equip ha trobat el camí correcte a partir del qual anar creixent i escalant posicions. Ho fa a poc a poc i sense fer un futbol espectacular, però amb victòries, que és el que compta i li permet agafar confiança. Ahir, l'equip en un partit d'allò més trabat i, durant molts moments ensopit, va aconseguir superar l'Oviedo i encadenar el segon triomf consecutiu. Un gol de Monchu a la segona part va decidir un duel molt equilibrat en què els de Francisco van tornar a oferir una bona imatge competitiva, un notable nivell defensiu i van treure màxima rendabilitat al gol del migcampista mallorquí. Tres punts que donen continuïtat a la victòria de la passada jornada a Leganés (0-1) i que confirmen que va ser un punt d'inflexió necessari per a un equip encara en construcció. L'arquitecte, Francisco Rodríguez, ja va dir la setmana passada que tenia la base des d'on créixer i ahir va veure com un altre dels nouvinguts era decisiu. Si a Leganés Sylla va fer un arribar i moldre, ahir Bárcenas va oferir bons detalls, i el debutant Nahuel Bustos va servir l'assistència del gol de la victòria. Una bona carta de presentació per a l'argentí a qui el partit se li va fer curt. Era igual. Els tres punts es quedaven a casa.