Monchu s'estrena com a golejador i continua fent-se gran al Girona

En el dia del seu comiat, Àlex Granell va enviar missatges a alguns dels companys presents aquell dia a Montilivi. A Monchu, el ja excapità del Girona li va dir: «Tu has d'heretar el número 6». Granell no es referia a un dorsal concret. Anava molt més enllà de números. Parlava de convertir-se en el migcampista de referència del Girona com, de fet, comença a fer el jugador mallorquí a qui el Barça, amb qui va debutar en Lliga de Campions el passat agost contra el Nàpols encara amb Quique Setién a la banqueta, no s'ha atrevit a donar-li una oportunitat. I, potser, quan li vulgui donar ja serà massa tard. Referència constant del Barça B la temporada passada per sobre, fins i tot, de Riqui Puig que anava i venia del primer equip, el no ascens del filial blaugrana a Segona A va facilitar la seva arribada a Montilivi. Això i, també, que el seu representant és Pere Guardiola...

Va aterrar al club pocs dies abans del debut al camp de l'Sporting de Gijón i, encara que gairebé no s'havia entrenat amb el grup, Francisco ja el va posar en l'onze titular a El Molinón. I d'allà no s'ha mogut. Quatre partits, quatre titularitats i 324 minuts per a Monchu que ahir es va estrenar com a golejador rematant amb el taló, intencionadament o no, la centrada de Nahuel. Un 1-0 que va ser decisiu per donar tres punts al Girona com, encara que tingués menys ressò, també ho va ser la pressió que va provocar la pèrdua de pilota del Leganés en el gol de la setmana passada de Mamadou Sylla a Butarque.

Amb la incorporació de Seba Cristoforo a l'onze del Girona, Monchu ha rebut un impuls per fer-se gran i guanyar importància en el futbol del Girona. A l'espera de Stuani, i amb el debut d'ahir de Nahuel Bustos, el migcampista mallorquí va guanyant pes específic en un Girona que ja no s'ha de limitar a esperar els moments d'inspiració de Samu Sáiz.

Per contracte, si el Girona puja a Primera Divisió, Monchu (21 anys acabats de fer) serà jugador dels blanc-i-vermells a canvi de tres milions i mig d'euros. Més d'un comença a pensar que podria ser una inversió realment interessant des del punt de vista econòmic i, sobretot, futbolístic.