"No crec que les coses s'estiguin fent malament"

El director esportiu del Girona Quique Cárcel ha passat revista aquest migdia en conferència de premsa al mercat i la situació actual. El barceloní ha quedat satisfet amb una plantilla "compensada i competitiva" i ha reconegut que ha volgut trencar amb el passat donant sortides a jugadors amb "molts vincles" al club per obrir un nou cicle.



STUANI

"Sabíem que era feliç i estava implicat. És una delicatessen tenir-lo a Segona A. Esportivament estem súper feliços que continuï. Al final però, els pressupostos són els que són. Tothom té la idea de continuar competint. Ell sap la situació del club i ha fet un esforç perquè mirem d'assolir l'objectiu. Havent fet 31 gols, sabíem que hi hauria ofertes i n'hi ha hagut. Ell està molt implicat amb el projecte i està identificat amb nosaltres. Té moltes ganes de continuar lluitant pels colors i lluitar pels objectius que es posa.



LÍMIT SALARIAL

Ha baixat molt. Vam centrar tots els esforços a la temporada passada i sabíem que si no aconseguíem l'èxit, seria molt més complicat a nivell de pressupost. Enguany, malgrat la situació de la pandèmia hem pogut 3 o 4 vendes que ens han ajudat a mantenir un gruix del grup. Ha quedat un equip compensat i competitiu i esperem que podem lluitar pels objectius.



PLANTILLA

Hi ha hagut un gran canvi respecte el curs passat. Hi havia molts vincles amb jugadors de feia molts anys i vèiem que havíem de canviar aquesta dinàmica i dur gent jove amb fam, ganes i il·lusió. Hem canviat una miqueta els registres de l'equip. L'any passat hi havia una manera de jugar molt condicionada per una sèrie de jugadors, Borja, Samu, Stuani, que sabíem que eren molt importants. ARa hem buscat un perfil més jove, amb ganes de ser més verticalts. També s'han quedat jugadors que volíem i eren primeres opcions com Bernardo, Juanpe, Ramalho, Aday, Samu o Stuani.



EL MERCAT

Veníem d'un no ascens i que fa que hi hagi un canvi total amb el pressupost. Va ser un cop dur i al cap de 15 dies vam reprendre entrenaments amb un gruix important de jugadors amb contracte. Ha estat un estiu molt complicat. La gent no entén la dificultat de treure jugadors amb molt de vincle amb el club, que hanb donat molt. Tot estava condicionat que sortissin per poder fitxar. Al final, per tenir pressupost havien de sortir jugadors.



OPCIONS

Conec el mercat i sé que no pots lluitar pels cracs de la categoria, cal tenir paciència. No manem al mercat. L'any passat sí que podíem anar a buscar primeres opcions; ara no. Se'ns han escapat molts jugadors que volíem fitxar. Molts no han sortit o han anat a clubs amb pressupostos molt alts. Els fitxatges de darrera hora, molts estaven parlats, però alguns no eren primeres opcions. Tot i això estem molt contents.



EL CITY

Seria inviable poder tenir jugadors com Moreno, Muric, Couto a Segona A. El més lògic seria que estiguessin a un nivell superior. Moreno té credewncials del planter del Barça i de la Juve, Couto és titular la selecció brasilera sub20, Muric ha jugat amb el primer equip del City...Però són joves. Un exemple és el de Douglas Luiz. Va arribar i tothom el criticava, que no s'adaptava, que en Pere i en Granell eren l'hòstia...i ara és a la selecció absoluta del Brasil. Surten crítiques massa ràpides i no sé per què. No crec que s'estiguin fent les coses malament.