El Girona rebrà el Cartagena dimarts que ve a les 19h

El Girona rebrà el Cartagena el proper dimarts 27 d'octubre a les 19h (Vamos/Movistar LaLiga), en el partit que obrirà la novena jornada de Segona divisió. Els gironins, que aquesta setmana afronten dues sortides (demà a Lugo i dissabte a Castelló) tancaran aquest tram frenètic de calendari el 31 d'octubre o l'1 de novembre a Almeria, en un duel que encara no ha quedat programat. El Cartagena torna aquesta temporada a Segona i té a les seves files Àlex Gallar, cedit precisament pel Girona. La clàusula de la por impedirà, però, que pugui enfrontar-se al seu exequip i, per tant, no serà a Montilivi.





