"A Lugo hi haurà canvis però serem igual de competitius"

El Girona sortirà demà al matí cap a Galícia per enfrontar-se al vespre al Lugo (19:00). A l'expedició no hi serà Muric, lesionat per tres setmanes, i tampoc Stuani ni Aday. L'uruguaià és a la recta final de la seva recuperació però encara no està a punt del tot, mentre que Aday va patir un problema muscular contra l'Oviedo i està pendent de proves. Tampoc viatja Yan Couto, concentrat amb el Brasil sub20 durant les pròximes tres setmanes. Per tot plegat i veient que vénen revolts, Francisco Rodríguez ha admès aquest migdia que sacsejarà l'equip i farà rotacions tan demà com dissabte a Castelló.

CANVIS

"El partit més important és el del Lugo i ho tenim present. També sabem que hem incorporat molts jugadors que feia temps que no competien. Vénen partits de molta intensitat. Haurem de mirar d'equilibrar perquè hi ha jugadors que fins ara ho estan jugant tot i no estaven acostumats a fer-ho. Demà hi haurà canvis, però jo visualitzo un equip igual de competitiu que el que ho ha estat els dos últims partit. Cal ser intel·ligents i saber els jugadors que corren el risc de lesionar-se"

STUANI i ADAY

"Stuani ja està fent feina de camp i avui ha fet una part de la sessió amb el grup. Les sensacions són bones i aviat podrà estar amb nosaltres. No sé si ja per dissabte o dimarts que ve. Està gairebé recuperat del problema que va patir contra el Fuenlabrada. Per la seva banda, Aday va notar una punxada contra l'Oviedo. Li estan fent proves per saber l'abast de la lesió. Entenem que no serà pas gaire res. VA jugar 45 minuts al màxim nivell tot i el problema.

EL LUGO DE NAFTI

Amb Juanfran jugaven i competien bé però els resultats no arribaven i l'entrenador ho ha pagat. Depenent de si juga Cristian Herrera o interiors ho fan d'una manera o altra. Ens hi haurem d'adaptar. A dalt tenen Manu Barreiro de referència i d'altres jugadors desequilibrants com el Puma Rodríguez i Valentín, amb molt bon un contra un.

JUAN CARLOS

Ja estava amb mi i sempre ha estat a un nivell sensacional. Té la meva confiança i li toca jugar. Mantenir la porteria a zero és bàsic per aconseguir resultats. No només és cosa seva, sinó de tot l'equip.

TRES TRIOMFS SEGUITS

Seria molt important, sí, sobretot després d'un començament amarg i tenint encara dos partits pendents. Primer caldrà jugar bé i respectar el rival. El camí és el dels dos últims partits.