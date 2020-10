Nahuel Bustos, un autèntic «luxe» per al Girona que ja se sent «com a casa»

Donaria molt mala imatge veure un director esportiu que critiqués, obertament, un fitxatge fet pel seu propi club. És normal que a cada presentació hi hagi bones paraules, alguna floreta. Ara bé, definir una incorporació, una cara nova, com un autèntic «luxe» per al club de torn, no se sol sentir gaire. Així parlava ahir Quique Cárcel de Nahuel Bustos, una de les incorporacions estrella del Girona. L'argentí, figura emergent al seu país, va acceptar el repte que la gran majoria de futbolistes de l'altre costat de l'Atlàntic es plantegen: creuar l'oceà per triomfar a Europa. Tot i disposar d'un grapat d'ofertes, va decidir acceptar la proposta del City per aterrar, primer, a Montilivi. Amb un munt de mesos sense competir, es va presentar en societat el diumenge donant el gol a Monchu Rodríguez per doblegar l'Oviedo. Ahir, acte per oficialitzar el seu fitxatge i primeres paraules com a blanc-i-vermell. Fa quatre dies que ha arribat però diu que se sent «com a casa». Està disposat a pencar de valent, a posar-se a to ben aviat perquè fa mesos i mesos que no competeix. No promet gols; sí treball, pas previ per veure porteria amb més facilitat. I anhela crear una societat letal amb Cristhian Stuani.

Després de «sentir-me molt bé» els minuts que va jugar l'últim cap de setmana, Bustos ja ha fixat el seu full de ruta. «Continuaré treballant per donar el millor de mi mateix. A mesura que avancin els partits aniré agafant la intensitat i el ritme que necessito». Ho farà a Girona, a Segona. Li és igual no jugar encara a la màxima categoria. «Venir aquí no ha sigut fer un pas enrere, sinó fer-ne molts endavant. Aquest és un club molt maco, amb una bona infraestructura de treball. Vaig tenir moltes opcions de diversos equips europeus, però se'm va presentar una oportunitat que no podia refusar. Per l'objectiu, per la manera que hi ha de treballar. Estic content i agraït de poder estar al Girona», rematava.

Conscient que anirà «millorant setmana a setmana» a mesura que avancin els entrenaments, explicava la seva arribada al vestidor, on ha conegut Cristhian Stuani. «És una gran persona i un gran jugador. Em va rebre i em va donar la benvinguda, com la resta de companys. Amb ells em sento com a casa des del primer dia. Lluitarem tots plegats pel mateix objectiu. Hi ha bons jugadors i grans persones». Això, i que amb Stuani «espero fer una molt bona dupla». Després de veure «molt bé» l'equip el diumenge i de predir que «estarem a l'altura aquesta temporada», no va voler atrevir-se a pronosticar una xifra de gols: «Treballaré cada dia per donar el millor de mi mateix i aportar el granet de sorra necessari. Si ho faig així, els gols arribaran sols».