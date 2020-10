El Girona intentarà allargar l'estat de gràcia amb el tercer triomf seguit

No hi ha treva. Després de la treballadíssima victòria contra l'Oviedo de diumenge passat, el Girona torna avui a l'escena amb un exigent compromís al camp del Lugo. Una sortida llarga i complicada per a un equip que confia allargar el seu estat de gràcia amb una altra victòria, que seria la tercera consecutiva, quelcom inèdit durant tota la temporada passsada . L'entrada dels últims fitxatges a l'equip ha suposat aire fresc per a una plantilla que, amb els Sylla, Cristóforo, Bárcenas i també Bustos, és una altra. Aquest Girona que va guanyar a Leganés (0-1) i que va superar l'Oviedo en un duel tancadíssim (1-0) no té res a veure amb el que va perdre en les dues primeres jornades contra l'Sporting (2-0) i el Fuenlabrada (0-1). Francisco ha sabut encaixar les noves peces a la perfecció per fer virar l'equip pel bon camí. I tot, sense Stuani, lesionat. L'uruguaià avui encara no hi serà, com tampoc Aday, amb un problema muscular, ni Juanpe i Muric, lesionats. També és baixa Couto, convocat amb la selecció sub20 del Brasil i que serà fora ben bé quinze dies. Arran dels minuts acumulats per homes que feia força temps que no competien i per la proximitat del partit de dissabte a Castelló, Francisco té clar que avui toquen rotacions. Pot ser el moment, doncs, per veure d'entrada jugadors com Franquesa, Valery o fins i tot Kebé.

L'estat d'ànim del Girona ha canviat com un mitjó. Les victòries, encara més si són sofertes, donen alegria i reforcen la confiança del dia a dia. Això és el que li ha passat al Girona, que ha trobat el rumb, en aquestes dues últimes jornades. Sense fer un joc gaire alegre, l'equip ha sumat sis punts gràcies a dos gols, dues porteries a zero i una capacitat competitiva màxima. Francisco confia que els retocs que faci avui no variïn ni una coma l'esperit d'aquest nou Girona. En aquest sentit, el tècnic podria donar descans avui a jugadors com Luna, Cristóforo i Sylla, i en el seu lloc entrarien Franquesa, Kebé i Bustos. Per la seva banda, Valery té tots els números per quedar-se el lloc del lesionat Aday a la banda dreta.

Sense Stuani, el partit d'avui hauria estat un autèntic drama la temporada passada. L'uruguaià carregava amb tota la responsabilitat ofensiva del Girona el curs passat i quan no hi va ser per lesió, sanció o convocatòria internacional, l'equip només va guanyar un partit de sis. Ara, el club ha donat més alternatives a un Francisco que agraeix mirar la banqueta i veure que hi té, per exemple, un Bustos amb una fam tremenda o que Mamadou Sylla ha respost a la perfecció en els dos partits que ha jugat fins ara. No seria estrany que Sylla descansés avui després de dues titularitats seguides. El lloc a la punta d'atac seria per a Bustos o bé un Pablo Moreno que és una altra alternativa, diferent, a la davantera.

El d'avui a l'Anxo Carro serà un duel d'equips en bon estat d'ànim. Si el Girona s'hi planta després de dues victòries, el Lugo ho fa després d'un triomf en l'afegit a Castelló en l'estrena del nou entrenador Mehdi Nafti. Una victòria agònica que permet al conjunt gallec veure el futur amb més optimisme després d'un balanç de 3 punts de 15 que va costar el cap a Juanfran García. El relleu a la banqueta suposa un problema afegit per a Francisco, que es trobarà un Lugo diferent respecte al que podia tenir estudiat. En aquest sentit, els gallecs recuperen pel partit d'avui Xavi Torres i Pita, sancionats diumenge passat. Nafti, per contra, difícilment podrà comptar amb Iriome i Manu Barreiro, mentre que Carrillo és dubte. El maurità El Hacen podria debutar i Campabadal i Alende, en principi, no serien titulars.