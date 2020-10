El Girona rep una bona plantofada al camp del Lugo (3-0)

El Girona ha perdut bona part del crèdit que havia guanyat després de les dues últimes victòries amb una desfeta dolorosa a l'Anxo Carro. L'absurda expulsió d'Antonio Luna, que ha vist la vermella just abans del descans per una entrada del tot innecessària, ha decantat la balança a favor del conjunt local. Un Lugo que ha aprofitat els regals en defensa d'un equip, el de Francisco, que ha ofert signes preocupants i s'ha mostrat esteril en atac.

Sense xuts i ni tan sols arribades, la primera meitat només ha deixat una acció tant interessant com trascendetal. A tocar del descans i en llançament de banda prop de la porteria local, Yoel Bárcenas s'ha fet un embolic i ha originat un contracop. L'ha dirigit Gerard Valentín. Sol contra el món. Amb metres per davant i gairebé companys, no semblava massa perillós però no ho ha entès així Antonio Luna. Al lateral se li han creuat els cables. Entrada al peu de suport, violenta a simple vista. Suficient per rebre l'expulsió. Una vermella innecessària, com la de Franquesa al Molinón, a la primera jornada.

Fins aquell moment, duel avorrit, travat. Un xut del propi Luna als núvols i un cacau de Gumbau a les mans de Cantero, les úniques aproximacions del Girona, que ha presentat alguns canvis a l'onze. El més significatiu, l'entrada del jove Ibra Kebe d'inici, per actuar com a pivot. Tampoc és que el Lugo fes res de l'altre món. Un xut enverinat de Valentín que Calavera ha enviat a córner ha sigut l'únic argument ofensiu d'un equip que semblava que donava per bo el 0-0, perquè perdia temps sempre que podia, i al que li ha vingut de meravella l'absurda expulsió.

Obligat per les circumstàncies, Francisco ha mogut fitxa al descans. Ha decidit fer entrar Santi Bueno i situar Ramalho a l'esquerra, en comptes de posar-hi Franquesa, més habituat a ocupar aquesta posició. Ha patit la inferioritat numèrica el Girona, que s'ha vist atropellat i ha ofert un munt de carències, sobretot en defensa. Juan Carlos s'ha multiplicat per mantenir en vida el seu equip. Primer, volant davant la fuetada de Christian Herrera i després, posant els punys en un parell de serveis de la cantonada i també en una centrada del Puma Rodríguez. Fins i tot ha salvat un gol cantat, en un cop decap de Venancio. Però en aquesta mateixa acció, ningú ha sigut capaç de rebutjar la pilota i Xavi Torres, atent, ha caçat la pilota per enviar-la al fons de la porteria i fer el primer.

Sylla ha entrat per Bustos. Un intent de reacció que ha esmicolat Hugo Rama i el desencert, aquest cop sí, del porter Juan Carlos. En una aventura a la desesperada de Jonás Ramalho, que ha perdut totalment la posició, el de Barakaldo ha perdut la pilota a camp contrari i ha originat una ràpida transició. Hugo Rama ha rebut la pilota a l'àrea, amb poc angle, però tot i això ha decidit xutar al primer pal. Juan Carlos ha vist com la pilota li passava per sota les cames. Era el 2-0.

El setge no s'ha acabat aquí. El Lugo ha decidit fer més gran la ferida i ha decidit atacar i atacar. L'entrada de Pablo Moreno i Cristóforo no ha servit per a res i els locals han enviat una pilota al pal, a peus del Puma Rodríguez, abans que Hugo Rama fes el que volgués dins l'àrea per cedir l'esfèrica a Chris Ramos, que ha situat el tercer per tancar així la golejada.

LUGO 3 - 0 GIRONA

LUGO: Cantero, Campabadal (Borja Domínguez, min. 81), Canella, Allende, Venancio, Pita (Seoane, min. 81), Xavi Torres (Juampe, min. 62), Valentín (Hugo Rama, min. 49), Carrillo (Ramos, min. 63), Puma Rodríguez i Christian Herrera

GIRONA: Juan Carlos, Calavera, Ramalho, Bernardo, Luna, Ibra Kebe (Valery, min. 78), Gumbau, Monchu (Cristóforo, min. 68), Bárcenas (Santi Bueno, min. 46), Samu Sáiz (Pavblo Moreno, min. 68) i Bustos (Sylla, min. 58)

GOLS: 1-0, Xavi Torres (min. 57); 2-0, Hugo Rama (min. 67); 3-0, Ramos (min. 75)

ÀRBITRE: Galech Apezteguia (comitè navarrès). Ha amonestat Pita, Xavi Torres, Christian Herrera, Puma Rodríguez, Juampe (Lugo); Samu Sáiz (Girona). Ha expulsat Antonio Luna (44')

VAR: Sánchez López (comitè murcià).

ESTADI: Anxo Carro, sense públic.