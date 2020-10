El duel ajornat contra el Saragossa serà el dimecres 4 de novembre

Francisco Rodríguez fa dies que recorda que a la plantilla del Girona hi ha jugadors que vénen d'una llarga inactivitat i que no poden aguantar 90 minuts. Ahir al camp del Lugo, ja va donar descans d'entrada a Sylla i Cristóforo però el calendari fa pujada i el tècnic haurà de fer mans i mànigues per dosificar la plantilla.

I és que la Lliga ha fet oficial aquesta tarda que el partit corresponent a la primera jornada contra el Saragossa, ajornat perquè ambdòs equips havien jugat el play-off, es disputarà el pròxim dimecres 4 de novembre (19:00). Per tant, el Girona jugarà dos partits cada tres dies durant tres setmanes. Demà passat, l'equip visita el Castelló i dimarts que ve rep el Cartagena a Montilivi. Diumenge, Tots Sants, el desplaçament serà a Almeria i al cap de tres dies tocarà jugar a La Romareda.