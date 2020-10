El Lugo desperta el Girona amb una bona plantofada

Després de dues victòries consecutives i de començar a rebre els primers elogis, el Girona es va endur ahir una bona cura d'humilitat a Lugo. No és que hi arribés traient pit ni amb fums però l'equip ahir no va fer els mínims per puntuar. És vertitat que l'expulsió de Luna (min.44) va condicionar el partit, però també que els gironins no van fer absolutament res fins llavors. Bé, sí; un xut centrat de Gumbau, que es convertiria en l'única rematada entre els pals de tot el partit. L'expulsió, tan justa com innecessària, va permetre que el Lugo es trobés una catifa vermella a la segona part per treure les vergonyes al Girona. El canvi de Bueno per Bárcenas tampoc va ajudar a evitar que s'apaguessin els llums a la represa. Les concessions defensives es van succeir i, malgrat unes quantes intervencions de mèrit de Juan Carlos, els gols van començar a caure. Xavi Torres va obrir la llauna, Hugo Rama va fer el segon, per sota les cames del porter, i Chris Ramos sentenciaria ja amb el Girona entregat. La derrota trenca la reacció d'un equip que va deixar ben clar ahir que encara li falten hores de vol i que, amb errades absurdes com la de Luna ahir, els rivals no perdonen. Aquesta és la realitat.

Francisco havia avisat ja que faria rotacions per dosificar alguns dels jugadors més carregats de minuts i, sobretot, amb vistes també a l'atapeït calendari que es presenta els pròxims dies amb partit dissabte a Castelló i dimarts que ve contra el Cartagena. El tècnic va donar l'alternativa d'entrada a Kebé, Bárcenas i Bustos, a més a més de Ramalho, en el lloc de Cristóforo, Aday, Sylla i Bueno. Els gironins arribaven amb la moral pels núvols a Lugo després de dues victòries consecutives contra Leganés (0-1) i Oviedo (1-0) amb la intenció d'encadenar-ne una altra per continuar l'escalada i disparar-se a la classificació. Els gallecs també tenien la confiança de la victòria en la passada jornada en l'estrena del nou entrenador, Mehdi Nafti.

Ben poca cosa va oferir el Girona a la primera part. De fet, al primer temps no va passar absolutament res fins a l'últim minut, quan Luna va cometre una entrada criminal a Valentín per tallar un contracop i va veure la targeta vermella directa. Fins aleshores, el Girona havia tingut, relativament, el control del partit, però sense trobar la manera de transformar la superioritat en ocasions. De fet, els gironins tan sols van posar a prova Cantero amb un xut fort però centrat de Gumbau, que el porter basc va atrapar sense cap mena de problema. A Bustos no se'l va veure durant els primers quaranta-cinc minuts i, a Bárcenas, només en la pèrdua de la pilota, després d'un out a favor dels gironins a camp contrari, que va costar l'expulsió de Luna. Per la seva banda, el Lugo va deixar ben clar només començar que volia jugar ben poc i que la seva prioritat era anar deixant passar els minuts per arribar viu a la segona part. La vermella a Luna, al llindar de la mitja part, va anar perfecte per al guió de partit que havia previst el tècnic local Nafti, que a la represa tenia previst fer un pas endavant per anar a buscar el partit.

I sí, el Lugo va sortir amb una marxa més només començar la represa. Poc menys d'un minut havia passat quan Cristian Herrera va intentar-ho amb una gardela llunyana que Juan Carlos va haver de treure quan anava a l'escaire. El porter gironí tindria una feinada de por durant els primers minuts de la segona part. Amb la punta dels dits va salvar també una centrada xut del Puma Rodríguez i, en l'acció posterior, va atrapar amb bons reflexes una rematada de taló en una acció embolicada dins l'àrea que ni Bernardo ni Monchu van saber refusar.

Arriba el ruixat

El Girona patia i molt per continuar l'embestida d'un Lugo que cercava aprofitar la superioritat numèrica per posar-se per davant en el marcador. Ho va aconseguir. La defensa del Girona -Bueno havia entrat a la mitja part per Bárcenas i Ramalho havia passat al lateral esquerre- no era contundent i permetia que el Lugo es quedés tots els refusos de córners i faltes. La insistència dels gallecs trobaria premi. Poc abans del quart d'hora de joc, Juan Carlos va salvar amb una aturada espectacular un cop de cap de Venancio però no va poder evitar que Xavi Torres enviés al fons de la xarxa el seu refús.

Pintaven bastos per al Girona. Per sota en el marcador i amb un home menys, l'equip havia de fer un exercici de coratge per mirar d'aturar les embestides dels gallecs i buscar la velocitat de Sylla -que havia entrat per un Bustos inèdit- per intentar trobar un empat que semblava utòpic. Més encara ho seria quan Ramalho, incorporat a l'atac pel carril esquerre, va perdre una pilota i va permetre un contracop d'Hugo Rama que va batre Juan Carlos per sota les cames.

Ara sí, el Girona havia aixecat la bandera blanca. El Lugo, tot i això, no es conformava amb el 2-0 i volia fer sang. El Puma Rodríguez va estavellar una pilota al pal abans que en caigués un altre. La defensa del Girona feia aigües per tot arreu i en una pilota perduda per Kebé a la banda dreta, ni Calavera ni Santi Bueno van saber frenar Hugo Rama, que va donar el gol mastegat a Chris Ramos. Amb un quart d'hora per endavant, el Girona tenia la missió d'evitar carregar més i de mirar de salvar l'honor. Res havien pogut fer els de Francisco arran de l'expulsió davant un Lugo infinitament superior a qui li va sortir un partit rodó. Encara hi hauria temps perquè el Lugo busqués el quart. Juan Carlos ho evitaria desfent un intent de barret del Puma Rodríguez en un u contra u ja en l'últim minut del partit. En atac, els gironins van estar desapareguts també durant tota la segona part. Tant que Cantero va ser l'únic espectador del partit. El porter dels gallecs va fer un son a la segona part i només va despertar-se amb el xiulet final de l'àrbitre.