Tres greus errades que costen tres derrotes

Cinc partits, tres errades greus i tres derrotes. Aquest és el balanç del Girona aquesta temporada. Els experts diuen que els petits detalls solen decantar molts partits. Segurament tenen raó però perquè es decantin a favor cal competir bé i no cometre errades. Ahir a Lugo, el Girona va aparcar la versió d'equip sòlid i fiable que va doblegar el Leganés (0-1) i l'Oviedo (1-0) per recuperar la d'un conjunt tendre i fràgil que es fon al primer contratemps. L'evitable expulsió de Luna -que no és cap vailet- és una història ja coneguda aquesta temporada i molt semblant a la que es va viure a Gijón en l'estrena de la temporada. Aquell dia, també el lateral esquerre, Franquesa va ser expulsat amb vermella directa per una dura entrada a un rival (m.44). L'errada de Franquesa va ser encara més greu perquè l'àrbitre havia enviat als vestidors el local Gaspar Campos al principi del partit i podia compensar. L'expulsió del barceloní, més que evitable, va condicionar un Girona encara amb una plantilla molt limitada que acabaria perdent (2-0) contra els asturians. En el següent partit de Lliga, els gironins, encara sense els últims fitxatges, veurien com el Fuenlabrada s'enduïa els tres punts de Montilivi per culpa d'un regal de Muric. El porter va cometre una greu errada en cedir la pilota a Diéguez quan intentava atrapar-la. El futbol és un joc d'errades, és veritat, i segur que el Girona en va cometre a Leganés i contra l'Oviedo però no van ser no tan flagrants i decisives com les expulsions de Franquesa i Luna i el regal del porter.



El 0-3 del Mirandés a Montilivi

Feia força mesos que el Girona no encaixava un resultat tan gruixut com el d'ahir a Lugo. L'última desfeta per tres gols va ser el curs passat a la Copa del Rei contra el Vila-real a l'estadi (0-3). El mateix resultat es va produir al desembre contra el Mirandés a Montilivi, en un dia en què els burgalesos van repassar el conjunt que dirigia aleshores Pep Lluís Martí. Per trobar l'últim 3-o encaixat a domicili pel Girona cal remuntar-se a la darrera temporada a Primera Divisió, quan l'equip va caure a Eibar en un partit molt fluix dels homes que entrenava Eusebio Sacristán. L'últim 3-0 a la categoria de plata data del curs 14-15 al camp del Ponferradina.

Després de la garrotada soferta ahir a terres gallegues, el Girona tornarà avui a la feina per preparar el partit de demà passat (2/4 de 9) al camp del Castelló. Una altra sortida exigent per a un equip que, segons Francisco, encara no està al cent per cent físicament i que de ben segur que notarà el desgast fet ahir durant quaranta-cinc minuts. Per si fos poc, després de visitar l'estadi de Castàlia, el conjunt gironí tornarà a jugar dimarts de la setmana que ve a Montilivi (19.00) contra el Cartagena, que ha tornat enguany a Segona A.