Els exgironins Bounou i Angeliño brillen en la jornada de la Lliga de Campions

Aquesta setmana, el Girona després de carregar fort al camp del Lugo (3-0) espera refer-se demà en la visita a Castelló. Després que l'equip es quedés a les portes de pujar a Primera contra l'Elx, la realitat dels gironins és anar fent a la Lliga Smartbank i vejam on s'arriba al mes de maig. Mentrestant, aquesta mateixa setmana diversos exfutbolites gironins han estat protagonistes. No pas per partits de Segona A, sinó per compromisos europeus amb els seus equips. El cas més destacat ha estat Angeliño Tasende, que va ser l'heroi del triomf del seu equip, el Red Bull Leipzig, contra l'Istanbul Basaksehir a la Lliga de Campions amb els dos gols (2-0). Després de sortir per la porta del darrere de Montilivi, sense debutar, Angeliño, de 23 anys, ja havia disputat partits de la Champions League amb el PSV Eindhoven i el Manchester City. Qui s'hi va estrenar dimecres va ser Yassine Bounou. El porter marroquí, traspassat al Sevilla aquest estiu a canvi d'una mica més de 4 milions, va ser titular en el duel que els va portar al camp del Chelsea (0-0). Fa unes setmanes, Bono també va disputar la Supercopa d'Europa contra el Bayern després que la temporada passada hagués disputat 10 partits de l'Europa League, competició de la qual se'n proclamaria campió amb un paper molt destacat.

El creixement del Girona els últims temps i, sobretot, el pas per la Primera Divisió han fet que per Montilivi hi hagin passat futbolistes que anys després competeixen al màxim nivell. És el cas d'Angeliño, de Bono i també de Johan Mojica. El colombià, tanmateix, no va participar dimecres en el triomf del seu equip, l'Atalanta, contra el Midtjylland a la Lliga de Campions. Angeliño i Bono no són els únics exjugadors del Girona que després de sortir de Montilivi han tastat la màxima competició contintental. També ho va fer Pablo Maffeo, amb un parell de partits amb el Mancheter City el curs 16-17 abans de tornar a ser cedit al Girona.

La representació d'exgironins que han participat a l'Europa League un cop tancada la seva etapa a Montilivi és una mica més llarga. Ahir, van jugar la Reial Societat de Portu, l'Arsenal de Pablo Marí (no convocat) i el Sivasspor de Kayode, que s'enfrontaven al Rijeka, Rapid de Viena i el Vila-real, respectivament. Kayode ja va jugar 3 partits de Champions amb el Xakhtar Donetsk (18-19). Aquesta mateixa temporada han participat a la competició Pol Llonch amb el Willem II (2 partits) i Pedro Porro amb l'Sporting de Portugal (2 partits). Tots dos però van quedar eliminats abans d'arribar a la fase de grups.

La temporada passada, la nòmina d'exgironins a l'Europa Leageu va ser força més nombrosa. Bernardo Espinosa, que enguany ha tornat a Montilivi, va jugar 5 partits de competició europea amb l'Espanyol. Al Getafe també hi va haver un bona colla de vells coneguts per l'afició blanc-i-vermella competint pels camps d'Europa. Així, Jaime Mata (7 partits i 3 gols), David Timor (7 partits) i Raúl García Carnero (4 partits) van tenir l'honor de tastar la segona competició continental.