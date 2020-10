Stuani és la principal novetat per jugar al camp del Castelló

Stuani ja té llum verda per tornar a jugar amb el Girona. El davanter uruguaià és la principal novetat de la llista de convocats per Francisco Rodríguez per viatjar a Castelló. Els gironins, que juguen demà al Nou Castàlia (20.30 h/Movistar LaLiga), no podrà comptar amb el lesionat Samu Sáiz. La seva baixa s'afegeix a les ja conegudes d'Aday, Juanpe i Arijanet Muric. Tampoc hi serà Luna, sancionat després de l'expulsió al camp del Lugo.