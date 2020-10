Aixecar-se el més aviat possible per no patir maldecaps

Just això és el que no volia el Girona pocs mesos enrere. Enfilar el desenllaç del mes d'octubre tot visitant Castalia. No perquè tingui res en contra del Castelló, sinó perquè el pla inicial, un cop descendit de Primera, era tornar a pujar el més aviat possible. Amb les butxaques plenes, l'equip fet a cop de talonari no va donar els fruits desitjats i l'ascens s'escapolia de manera dolorosa, com sol passar a Montilivi. Conscient de la seva realitat actual, el club ha fet tot el possible per construir un plantilla competitiva, encara que des del primer dia s'ha optat per la prudència i la humilitat, lluny del missatge magnànim d'un any enrere. Per si algú encara no sabia on es trobava, la plantofada del Lugo de fa tres dies situava a tothom al seu lloc. Això és la Segona Divisió A, una categoria on el carnet d'identitat i el currículum serveix només per presumir, perquè el que compta és el que passa al damunt de la gespa i allà, el més viu sol obtenir premi. Cou encara el 3-0 del dimecres. Poc temps ha passat en un calendari que no dona treva i que obliga als de Francisco ha estar endollats. Avui, un altre test. Aquest, servirà per comprovar l'orgull del vestidor i la seva capacitat de reacció. La d'un equip que suma més derrotes que victòries i que encaixa més gols dels que en fa. Per intentar-ho resoldre, la panacea té noms i cognoms: Cristhian Stuani.

El davanter uruguaià és la gran novetat de la convocatòria. Una expedició coixa, una vegada més. Massa obstacles s'està trobant l'equip en aquest sentit. La plantilla ja no és prou llarga i a tot això se li sumen lesions i sancions que mai ajuden. Luna està castigat per l'absurda expulsió de l'altre dia a l'Anxo Carro. Com a mínim, descansarà un partit. Després, serà Francisco qui decidirà si el redimeix o no. Yan Couto, a qui encara se l'espera per debutar, continua de periple amb la seva selecció. Dues baixes als laterals. No pas les úniques. Aday i Juanpe continuen fora de combat, com el porter Muric. Tots lesionats. S'hi afegeix Samu Sáiz. El 10 va patir un cop a Lugo i no s'ha recuperat a temps. El panorama desolador l'il·lumina la reaparició d'Stuani, pitxitxi cada temporada que ha vestit de blanc i de vermell. S'ha perdut la major part d'aquest inici de temporada però ve d'entrenar-se amb normalitat i viatjava amb la resta dels seus companys. Avui jugarà.

Tenint en compte que hi va haver partit el dimecres i que el dimarts vinent el Cartagena visita l'estadi, Francisco tornarà a sacsejar el seu onze. Obligat per les baixes, per la fatiga i també per intentar millorar la imatge de l'últim dia, amb una primera part ensopida però sense ensurts, i un segon temps per oblidar. Juan Carlos repetirà sota pals. Hi ha tres centrals per a dues posicions: Bernardo, Ramalho i Bueno. Calavera jugarà per la dreta i a l'esquerra de la defensa fa tota la pinta que reapareixerà Franquesa. Cristóforo, suplent a Lugo, té opcions de tornar a fer de pivot de bon inici, deixant Kebe a la banqueta. Està per veure qui l'acompanya, però tampoc hi ha massa opcions: Gumbau i Monchu. Tots dos, o un d'ells. Com tampoc gaires alternatives a les bandes, amb Valery i Bárcenas com a extrems més purs. Veient el panorama, l'opció de variar el dibuix és ben possible. O un 4-2-3-1 o un 4-4-2, el que obriria la porta a jugar amb dues puntes. Avui s'acabaran els dubtes.