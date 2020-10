Un gol de Franquesa dona la victòria al Girona a Castelló

El Girona està entenent el missatge de Francisco. Les peticions del tècnic han tornat a aflorar aquesta nit al Nou Castàlia amb un gol d'Enric Franquesa abans del descans que ha decidit la victòria davant del Castelló (0-1). Acabat de recuperar d'una lesió, Christian Stuani s'ha quedat a la grada d'entrada i aquest cop li ha tocat al de Sant Cugat agafar els galons. No només ha respost a la titularitat, aprofitant la sanció de Luna, sinó que ha instaurat la calma trencant la mala dinàmica.

Francisco ja va avisar que hi hauria canvis a l'alineació. Tot i ser la principal novetat per viatjar al Nou Castàlia, Stuani ha començat veient el partit des de la banqueta. Comprensible, tenint en compte que ve d'una lesió. L'entrenador ha apostat per una defensa amb tres centrals (Ramalho, Bernardo i Santi Bueno) i amb Calavera i Franquesa per les bandes. Al mig del camp hi ha col·locat Cristóforo, Gumbau i Monchu, mentre que les referències al davant han estat Bustos i Sylla.

Calia recuperar-se de la patacada a Lugo sense temps per lamentar-se. És per això que els gironins han avisat de seguida. Bustos ha enviat una centrada cap a Sylla, que ha engaltat una pilota per damunt del travesser. El davanter argentí ho ha intentat immediatament amb una rematada llunyana. Però el Castelló també hi tenia alguna cosa a dir i s'ha dedicat a inquietar els de Francisco deixant-los sense la possessió. Fidalgo ha provat sort amb un xut desviat.

Al minut 23, Bustos ha posat a prova Óscar amb un xut sense perill que ha acabat a les mans del porter. També Gumbau amb una gardela que ha sortit llepant el pal dret. Per la seva part, els d'Óscar Cano seguien buscant petroli per les bandes tot i que imprecisos. Cap dels dos equips era capaç de generar ocasions de perill clares. Fins que Franquesa ha donat l'alegria al Girona al 42. Aprofitant un error en la sortida dels locals, el lateral vallesà ha sigut més viu que ningú per afusellar la porteria d'Óscar abans del descans.

Juan Carlos ha hagut d'intervenir a la represa per aturar un xut de Marc Mateu i un altre de Ruben Diez, que s'ha trobat amb una pilota morta dins l'àrea després d'un refús del porter. Ha sortit més fort el Castelló, fent recular els de Francisco. El porter del Girona s'ha tornat a lluir estirant-se a la seva dreta per escapçar un cacau de Gus Ledes. El conjunt blanc-i-vermell ha replicat amb una falta des de la mitja lluna que Monchu ha centrat per damunt del travesser. Al 61, han arribat els primers canvis: Stuani ha entrat per Bustos i Kebé per Cristóforo.

Juan Carlos ha hagut de tornar a aparèixer per salvar una altra pilota morta quan ha intervingut el VAR. Després de revisar la jugada, l'àrbitre ha desestimat un possible penal contra el Girona per mans. Stuani ha estat a punt de veure porteria després d'una centrada de Kebé, però no ha arribat a rematar-la amb el cap. L'uruguaià n'ha tingut una altra que ha sortit fora per ben poc. Tot just abans del xiulet final, el Castelló ha pogut posar l'empat amb la sort que Pablo Moreno ho ha impedit traient la pilota a córner. S'ha hagut de patir, però el Girona aconsegueix marxar amb els tres punts.



FITXA TÈCNICA



Castelló: Óscar, Guillem Jaime (Muguruza, min. 74), Satrústegui, Lapeña, Gálvez, Gus Ledes (Carrillo, min. 82), Fidalgo, Marc Mateu (Jordi Sánchez, min. 74), César Díaz (Paolo Fernandes, min. 68), Ruben Diez (Señé, min. 68) i Zlatanovic.

Girona: Juan Carlos, Calavera, Ramalho, Bernardo, Santi Bueno, Franquesa, Cristóforo (Kebé, min. 61), Gumbau (Bárcenas, min. 89), Monchu, Sylla (Pablo Moreno, min. 82) i Bustos (Stuani, min. 61).

Gol: 0-1, min. 42: Franquesa.

Àrbitre: Ortiz Arias (c. madrileny). Ha amonestat Ruben Diez, Marc Mateu, Gus Ledes, Gálvez (Castelló); Sylla (Girona).

Estadi: Nou Castàlia, sense públic.