Francisco: «Tothom està boig per treure's el mal regust de boca de l'altre dia»

L'expedició del Girona viatjava ahir a la tarda en autobús fins a Castelló, poques hores després que Francisco Rodríguez repassés l'actualitat de l'equip i parlés del partit d'aquest vespre.



estat de la plantilla



«Aday disfrutarà ben aviat de minuts, mentre que en Juanpe continua amb la seva evolució. En Samu va patir un cop a Lugo, no ha millorat durant aquests dies i no està al cent per cent. Intentarem tenir-lo la setmana vinent. Stuani? Ha entrenat amb el grup i ha demostrat tenir un compromís enorme. Està preparat».



humilitat



«L'última mitja hora de Lugo ens va fer tocar de peus a terra i va demostrar que les dues victòries obtingudes abans ens havien costat molt de treball i sacrifici. Amb l'expulsió de Luna la cosa va anar com va anar. Venim d'una pretemporada amb molt poc de temps per preparar-nos i es va veure allà. Aquella última mitja hora és per analitzar-la i per saber amb què ens podem trobar demà un altre cop. Ens toca ser humils i alhora oferir una versió diferent».

aspectes a millorar



«Més que pensar en com podem treballar tot això es tracta de ser més responsables, de tenir en compte en quin moment del partit estem. L'expulsió de l'altre dia va ser un error per les circumstàncies; pel minut que era i la zona del camp. Al jugador se li ha fet veure que no pot tornar a passar. Errors així ens estan condemnant moltíssim. Hem de ser tots responsables, demanar que tothom col·labori en coses així i ser més agressius».



el sistema a castalia



«Hem tingut poc de temps per preparar el partit i ens hem d'adaptar als jugadors que ara mateix tenim disponibles. Un d'ells, Stuani, que ve de tenir molt pocs entrenaments i també pocs minuts. Encara s'ha de posar a to físicament i això només s'aconsegueix jugant partits. Ara mateix tots estan bojos per jugar demà i treure'ns el mal regust de boca de la derrota a Lugo».



el castelló



«És un dels rivals que més possessió de la pilota té de tota la categoria. Practica un molt bon futbol. És un equip complicat d'anul·lar perquè té a bons jugadors. Està molt ben treballat i malgrat els últims resultats està fent bé les coses. Serà un partit com tots els de Segona, que torna a ser complicat i ens hem de mentalitzar per afrontar-lo».

ritme de partits



«És la realitat. Quan tenim tres o quatre baixes, i si la gent no està al cent per cent, se'ns pot fer més difícil. Això no treu que no confiï en tots els jugadors de la meva plantilla. Ens hem d'exigir i tothom ha de donar el cent per cent, jugui els minuts que jugui. Crec que amb el pas dels partits, i ara ens vénen molts de seguits, anirem agafant el to físic que necessitem per la nostra manera de jugar. Ens espera un partit més per sumar tres punts i tornar a trobar-nos en una situació que ens permeti ser còmodes».



classificació



«Intento viure el dia i el moment. No em fixo en on podríem estar si acabem puntuant en els dos partits que ens queden per jugar. Si guanyem a Castelló ho veurem tot d'una altra manera. La realitat ara mateix és que tenim només sis punts i que ens trobem a la zona baixa de la classificació. Ens queden dos partits per jugar i això no s'ha de comptar ara mateix. Pels de dalt és una altra història. La seva situació sí que és real perquè tots tret del Ponferradina han disputat totes les jornades. Per a nosaltres, no».

gols encaixats



«No és gens fàcil rebre tres gols. Es deu una mica al desordre i no ens havia passat encara abans. Hem analitzat el perquè. També me'n sento responsable, perquè al cap i a la fi podria haver pres una altra decisió. Encara que el jugador també ha de prendre les seves pròpies decisions. Tenir ordre i disciplina durant els 90 minuts al camp és primordial. El 3-0 ens va fer moltíssim de mal. Hem de recuperar el zero a la porteria. Aquests dies hem parlat més d'això que no pas hem treballat».



equip en construcció



«Els entrenadors no podem tenir cap excusa. La meva tasca és la d'escollir el millor equip per sortir a competir demà i guanyar. Estem en un procés de construcció. Hi ha quatre jugadors que han arribat en menys de deu dies i fins i tot han jugat tres partits. Tots són futbolistes de primer nivell, molt bons. Ens toca donar ara el cent per cent. Crec que demà veurem un bon Girona».