«És molt important aconseguir nou punts de dotze, aquest és el camí per créixer»

Francisco no es cansa de repetir que sense «humilitat» no es va enlloc. Aquesta és la seva recepta. El sacrifici i l'esforç dels jugadors va tornar a donar resultats ahir al Nou Castàlia amb una «importantíssima victòria» que permet «seguir creixent» i «millorant» a mesura que es recuperin efectius. Després del dolorós 3-0 a Lugo, el Girona va plantar cara ensenyant la seva «identitat» i sabent patir com toca fer a Segona A. El pròxim repte del tècnic és allargar-la per «superar el Cartagena».

el canvi de sistema



«Ha funcionat perquè hem guanyat. Són tres punts importantíssims davant d'un bon rival que també ens ha fet patir. Volíem igualar a un equip que té la possessió, hem intentat buscar duels. Per això ha arribat el gol perquè hem acumulat molta gent a camp contrari. Els jugadors amb més to físic i més preparats ens donaven per jugar d'aquesta manera. Ens adaptem a qualsevol situació sense deixar enrere la identitat de l'equip. Intentarem mantenir-la juguem contra qui juguem i independentment dels que juguin».



l'esforç de l'equip



«Ha sigut fantàstic. Estic súper orgullós de tots els jugadors perquè no és gens fàcil per com veníem. Han fet un treball enorme. Als últims cinc minuts hem patit amb domini del Castelló a l'àrea i hem notat el perill, però abans teníem la situació controlada. Potser podien dominar-nos, però no corriem riscos a la nostra porteria. La Segona Divisió ja és això. Ens ha acompanyat la fortuna i el més important és que hem buscat guanyar el partit des del principi. Sumar 9 punts de 12 és molt important, sobretot després de la derrota 3-0 i deixar jugadors lesionats a Girona. O el cas de Stuani, que feia un parell de dies que entrenava amb l'equip. No som millors que ningú, però som competitius. A partir d'aquí hem de seguir creixent amb la nostra realitat que és la del treball i la humilitat per davant».



sobreposar-se al 3-0



«Ja vaig dir que no podia tornar a passar. Al 3-0 vam passar una última mitja hora fatídica en la qual van superar-nos en tot. Això no ens ho podem permetre. Ens emportem tres punts importants i en volem més. El camí és aquest: creure en l'equip i en els jugadors que hi ha. Seguirem millorant perquè recuperarem jugadors. No serà un any fàcil. però l'afició pot estar tranquil·la perquè donarem la cara a cada partit».



enric franquesa



«Va tenir l'expulsió i amb l'arribada de l'Antonio (Luna) va deixar de jugar. Aquest cop ha aprofitat l'expulsió d'Antonio per jugar ell i ha estat molt bé. Sobretot, a mesura que passave els minuts perquè ha començat a agafar confiança al camp. Estic molt content que hagi marcat el gol. A Lugo va tenir l'oportunitat de jugar i vaig decidir jo que no al final. És important que un jugador tingui confiança, jugui o no».



ibra kebé



«No em cansaré de dir que és molt jove i hem de ser cautelosos. L'hem d'incorporar a poc a poc. Tinc molta confiança en ell i ha d'aprendre molt dels jugadors fantàstics que té al costat. Al final de temporada ens donarà molt. Estic molt orgullós de tots. Anirem a totes per superar el Cartagena».



l'estat físic dels nous



«És difícil per als jugadors que fa poc que s'han incorporat perquè juguem molts partits seguits. Han d'anar a full perquè aquesta categoria no és per menys. Jugaran els minuts que puguin. Els partits ens serviran per agafar resistència».