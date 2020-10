Tres gols i nou punts: màxima efectivitat o poc encert golejador?

Derrota a Gijón sense veure porta (2-0), ensopegada a Montilivi encara sense haver estrenat el compte golejador (0-1), injecció d'oxigen a Leganés amb una fuetada de Mamadou Sylla (0-1), victòria a casa contra l'Oviedo amb una rematada sorprenent de Monchu (1-0), desfeta a Lugo (3-0) i tres punts a Castelló amb l'encert de Franquesa (0-1). El Girona ha marcat tres gols aquesta temporada i cadascun ha valgut tres punts. Pels que vulguin veure el got mig ple, el Girona sap treure un gran rendiment dels seus gols i, en canvi, pels més pessimistes, marcar tan sols tres gols en sis partits és molt poc.

Allargant el debat entre la visió més il·lusionada i la menys engrescada, els nou punts aconseguits gràcies a només tres gols demostrarien per uns que el Girona és fiable al darrere i, per als altres, que un equip amb Nahuel Bustos, Mamadou Sylla i, des d'ahir, de nou, Cristhian Stuani, hauria de veure porta amb més facilitat.

Bernardo, Ramalho i Santi Bueno amb Calavera i Franquesa de carrilers. Amb una defensa de tres (o de cinc, segons qui ho interpreti), el Girona va ser solvent al darrere. Va mantenir el zero a la porteria de Juan Carlos com també ho havia fet, jugant amb defensa de quatre contra el Leganés i l'Oviedo. El Girona de Francisco va ser fiable al darrere en el tram final de la passada temporada i, deixant de banda els dubtes inicials a El Molinón (amb Bernardo poc encertat davant Durdevic), també ho està sent aquesta. El naufragi de la setmana passada a Lugo s'explica bàsicament per la innecessària expulsió de Luna i el gol encaixat l'altra derrota d'aquest inici de temporada, contra el Fuenlabrada, arriba per l'errada individual del porter Aro Muric.

A l'altre costat del camp, la capacitat golejadora del Girona en les tres últimes temporada ha portat el nom de Cristhian Stuani. Aquest cop, però, les expectatives per l'arribada de Nahuel Bustos i les bones sensacions que està deixant Mamadou Sylla sembla que haurien de canviar aquest monocultiu que ha estat la relació del Girona amb el gol. Ara bé, de moment només tres gols en sis partits.