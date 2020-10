El Girona femení peca de manca d'experiència en perdre contra el Son Sardina

El salt a Primera Nacional se li fa costa amunt al Girona femení. L'equip d'Eduard Sanmartín i Marc Quer va pecar de manca d'experiència en la seva estrena a Torres de Palau amb una derrota per la mínima contra el Son Sardina (0-1). Les balears van aprofitar el desordre defensiu del conjunt blanc-i-vermell per marcar el gol a la primera part i després van tancar-se al darrere, impedint la remuntada. La portera Ainoa Díaz va aturar un penal, però la manca d'encert va castigar amb el segon partit seguit sense sumar.

Només començar, les gironines van notar la superioritat del Son Sardina. Atabalades al mig del camp, van veure com el rival obria la llauna al minut 19 amb un gol de Karla Bermejo. Tot i així, el Girona mai va deixar de buscar la recompensa amb ocasions que no es van materialitzar. I és que el conjunt balear va recular per impedir que les de Sanmartín i Quer arribessin amb garanties a la seva porteria. A més, Ainoa va mantenir viva l'esperança de remuntar aturant un penal i amb un parell d'intervencions de mèrit.

Sense encert, el Girona es va dedicar a plantar cara fins al final a un rival en bon estat de forma i en un partit travat per les faltes, que complicaven la fluïdesa del joc. El pròxim repte serà diumenge que ve al camp del Balears.