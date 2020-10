Panamà convoca Yoel Bárcenas

El seleccionador del Panamà, l'exjugador del Barça, Thomas Christiansen, ha convocat Yoel Bárcenas per enfrontar-se al Japó i a un altre rival encara per determinar durant la pròxima finestra FIFA, el 13 d'aquest mes. El partit contra el combinat nipó es jugarà a Suïssa i per tant, l'extrem del Girona s'estalviarà un viatge transoceànic. Bárcenas, doncs, es perdrà el duel contra el Mallorca del cap de setmana del 14 i 15 de novembre a Montilivi. A la llista de Panamà també hi és el jugador del Cartagena, Carrasquilla.