Francisco: «Era fonamental tornar a la línia de compromís i esforç d'abans de Lugo»

Francisco Rodríguez no va acabar gaire satisfet dimecres passat de la segona part del partit a Lugo (3-0). Per aquest motiu, el tècnic andalús va voler destacar per sobre de tot la reacció de l'equip i la soferta victòria a Castelló. Francisco és conscient que cal millorar el joc ofensiu perquè arribin més gols però està content amb el retorn de l'equip a la línia «d'esforç i compromís» que van donar les primeres victòries contra Leganés i Oviedo i que a Lugo es va trencar.



els dubtes



«Han entrenat avui (per ahir) i demà (avui) ja veurem si entren a la convocatòria. Stuani havia fet pocs entrenaments i ja va jugar mitja hora a un molt bon nivell a Castelló. Decidirem si juga d'entrada o ho fa des de la banqueta».



estat d'ànim



«La mitja hora final de Lugo ens havia fet força mal a la línia de treball que dúiem i era fonamental tornar a la línia d'esforç, de compromís i de començar la feina des dels fonaments. A Castelló va anar bé i vam guanyar patint. Són 9 punts de 12 que ens fan encarar el partit amb una mica més tranquil·litat però conscients que ens enfrontem a un equip difícil, en bona línia i que ens obligarà a treure la millor versió».



les emocions

«Entre tots hem de gestionar l'aspecte psicològic. Fa quinze dies que tenim jugadors que no coneixíem i que estan creixent. Amb el temps millorarem en moltes facetes. És important aconseguir victòries com les que hem obtingut perquè ens fan creure en la feina que estem fent el dia a dia. Cal gestionar-ho des de la humilitat i patint fins a l'últim minut. El camí ha de ser de millorar el joc ofensiu i ser conscients que cal consolidar els resultats a Montilivi, que és clau a la categoria».



el cartagena



«Ens enfrontem a un equip amb jugadors molt experimentats a la categoria i de molta qualitat com Rubén Castro, Aguza, David Simón... i que fan bones lectures dels partits. És un equip que en transicions fa molt de mal i ho ha demostrat. N'haurem d'estar pendents i dur-los al nostre territori que serà poder jugar al seu camp i crear-los perill».



pocs gols



«No ho descuidem. Qui em coneix a mi i l'equip, sap que la nostra ambició és la de generar molt més joc ofensiu. Al final d'on venim i com venim però venim de formar un equip des dels fonaments. A partir d'aquí creixerem segur. Estic content perquè la segona línia arriba i té ocasions de gol. És veritat que no hem marcat però hi ha hagut ocasions però en tots els partits hem arribat i hem creat oportunitats per avançar-nos. Tant Bustos, Stuani, Sylla es posin bé tindrem gol sempre i el joc ofensiu millorarà. Tot depèn de posar-nos bé físicament, de conèixer-nos més, de treballar amb calma... Amb partits cada tres dies és molt difícil, però el compromís és màxim. L'afició vol veure'ns guanyar d'una manera més còmoda però de moment estem contents. Anem a poc a poc i amb humilitat».



el sistema



«La setmana passada vam considerar que podíem jugar amb una línia de tres perquè el rival ho permetia. Va funcionar molt bé i serà una opció més. Demà, però, el rival és diferent. Haurem d'estar més temps a camp contrari. La nostra identitat continuarà sent la mateixa».



franquesa



«Estic content que l'Enric hagi tornat a competir bé i a un molt bon nivell a Castelló. Això fa que tinguem dos laterals esquerres de categoria a la plantilla i és important per a l'equip. Té moltíssimes opcions de jugar».



gallar



«Potser no va tenir els minuts que veia que havia de tenir. Tots dos sabíem a final de curs que no estaria amb nosaltres. És un jugador desequilibrant i de molt de nivell quan té confiança. Ho està fent molt bé amb el Cartagena i això és el que vol el club, que jugui, estigui còmode i es revaloritzi, perquè està cedit. No tinc cap problema amb ell. Ans al contrari. És un noi molt responsable i li tinc apreci».