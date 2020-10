Francisco: "Contra 10 semblava que teníem massa pressa per fer el segon"

-EL PARTIT

Sabíem que seria complicat. M'ha encantat l'equip els primers 20 minuts. Fins que ens han fet el gol teníem el partit controlat. El gol ens ha fet mal. L'expulsió ha condicionat el partit per a ells. A la segona part sabíem que haviem de tenir paciència. Qualsevol partit es pot complicar i per sort no ha estat axí.



-L'ATAC

Hem estat fantàstic als primers minuts, quant a dinamisme, de situacions ofensives... Amb un de més semblava que teníem massa pressa per aconseguir el segon gol. Cal recordar que hem de tenir paciència i que avui teníem 4 jugadors titulars que fa tres setmanes no eren amb nosaltres.



-STUANI?

Abans de sortir a escalfar s'ha sentit indisposat. Deàa farem proves pertinents. Ens ha dit que no estava al cent per cent i que no podia. El millor era que es quedés fora de la llista.



-LA SUPERIORITAT NUMÈRICA

Hem estat bé contra 11. Havíem treballat el partit i sabíem que tenien espais a les esquenes dels centrals. Amb 10 tot això ha desaparegut. Ha calgut treballar molt. Hem fet el segon i després n'hem tingut alguna altra per rematar. Ens queda molt encara per creixer.