El Girona continua creixent

El Girona ha sumat tres punts més avui contra el Cartagena i manté la línia ascendent de progressió de les últimes jornades. Com totes les aconseguides fins ara, la victòria ha estat soferta. Els de Francisco malgrat començar molt bé amb un gol de Sylla, han vist com el Cartagena empatava i fregava el segon gol en diverses ocasions. L'expulsió de Forniés (m.37) ha aclarit el panorama però, tot i això, als gironins els ha costat aprofitar la superioritat numèrica. Finalment, Sylla, altre cop, de cap a una centrada de Calavera ha fet el 2-1 definitiu que impulsa el Girona una mica més a la classificació.

Amb la baixa d'Stuani, que ha caigut de l'onze a darrera hora, Francisco s'ha decantat per Bustos com a acompanyant de Sylla. El tècnic ha tornat avui a la línia de quatre al darrere però sí que ha donat descans d'entrada a homes titularíssims com Gumbau i Monchu. Samu Sáiz, Bárcenas i Kebé han estat les les tres novetats respecte a l'onze que es va imposar al Castelló (0-1). El Girona arribava al partit d'avui amb la intenció de donar continuïtat a la línia d'esforç i compromís, que l'ha dut fins ara pel bon camí, i trobar la regularitat desitjada. Ben aviat s'ha encarat el partit el Girona. Poc més de sis minuts ha necessitat Samu Sáiz per treure's una passada màgica del barret a darrere l'esquena dels centrals cap a Sylla, que el vallesà ha resolt magníficament. El Girona ha sortit com un coet i amb una marxa més que el Cartagena, a qui li ha costat entrar al partit. Abans dels deu minuts, Bustos ha posat a prova Marc Martínez amb un xut des de fora l'àrea.

Malgrat el domini gironí, els visitants de mica en mica han anat despertant. Una acció per l'esquerra de Cayarga ha acabat amb Delmás rematant a mans de Juan Carlos (m.18). Era un avís. L'empat arribaria poc després (m.22) en una acció un pèl desafortunada. Cayarga, que ha fet anar de corcoll Calavera, ha estat el protagonista. L'extrem ha xutat des del vèrtex de l'àrea i el refús de Juan Carlos ha rebotit en el pit de Rubén Castro per acabar al fons de la xarxa. Una acció desgraciada que ha fet entrar de ple el Cartagena al partit.

El gol ha fet mal a un Girona que, tot i això, ha pogut tornar a posar-se per davant al marcador en un contracop en què Bustos no hsa sabut definir davant el porter i, en l'acció següent Bárcenas ha vist com un defensa salvava el gol sobre la línia (m.35). Abans d'acabar la primera part, l'àrbitre ha expulsat el visitant Forniés per un innecessari cop de colze a Cristóforo al mig del camp. En inferioritat, el Cartagena ha reclamat un possible penal de Ramalho sobre Cayarga (m.44).

La represa ha començat amb un ensurt de Delmás que ha obligat Juan Carlos a estirar-se per desviar una deixada seva a córner. L'acció ha posat nerviós un Girona que no sabia atacar la defensa, en inferioritat, del Cartagena. De fet, Elady hauria pogut fer l'1-2 de no haver estat per Juan Carlos en una ocasió claríssima. L'entrada de Gumbau ha donat una mica d'aire a un Girona que ho ha provat amb un xut fluix i centrat de Bustos. La insistència del Girona ha trobat premi en una centrada de Calavera que ha rematat Calavera de cap al fons de la xarxa (m.66). Dos minuts després, Ramalho ha tingut la sentència però ha rematat, de cap, incomprensiblement fora.

Malgrat l'avantatge numèrica i en el marcador, el Girona ha continuat incòmode al camp. L'amenaça de l'empat del Cartagena hi era però els de Francisco han sabut gestionar molt bé els minuts finals fins que Sylla ha provocat l'expulsió d'Álex Martín ja en l'afegit.

Girona: Juan Carlos, Calavera, Franquesa, Bernardo, Ramalho, Kebé, Cristóforo (m.60, Gumbau), Bárcenas (m.68, Aday), Bustos (m.68, Pablo Moreno), Samu Sáiz(m.86, Monchu) i Sylla.

Cartagena: Marc Martínez, David Simón (m.86, Nacho Gil), Forniés, Ryhner, Álex Martín, José Ángel Jurado, Carrasquilla, Cayarga (m.62, Clavería), Rubén Castro, Elady (m.86, Aguza) i Delmás.

Gols: 1-0, m.7, Sylla; 1-1, m.22, Rubén Castro; 2.1, m.66, Sylla

Àrbitre: Iglesias Villanueva (Comitè Gallec). Ha amonestat Cristóforo (Girona) i Carrasquilla i l'entrenador Borja Jiménez (Cartagena). Ha expulsat amb vermella directa Forniés (m.37) i Álex Martín (m.92) .

VAR: Areces Franco (Comitè Asturià).

Estadi: Montilivi. Sense públic.