Més pólvora perquè els resultats positius s'amunteguin a Montilivi

Molts entrenadors signarien que el seu equip sumés nou punts de dotze. És un bon negoci. Perds un partit, sí, però alhora en guanyes tres. Un ritme suficient per acabar la Lliga instal·lat al capdamunt de la classificació. Ho aplaudeix Francisco Rodríguez, conscient que el 3-0 encaixat a Lugo de la setmana passada és un accident enmig dels bons resultats contra el Leganés (0-1), Oviedo (1-0) i Castelló (0-1). Tres victòries per la mínima, suficient per deixar enrere les places de descens i respirar amb certa tranquil·litat. Ara bé, amb això no en té prou l'andalús. És clar que arreplegar tots els punts possibles està al capdavant de la llista de prioritats. Però per a Francisco, el què és igual d'important que el com. «El nostre camí ha de ser el de millorar el joc ofensiu i ser conscients que cal consolidar els resultats a Montilivi, que és clau a la categoria». Aquesta tarda (19.00 hores), primera oportunitat per posar en pràctica les seves paraules. Guanyar un Cartagena a l'alça a l'estadi, oferint una bona imatge i marcant més d'un gol seria rodó.

Abans de batre un rival que enllaça cinc jornades sense perdre, Francisco haurà de filar prim a l'hora de confeccionar un onze prou competitiu tenint en compte el ritme trepidant d'un calendari que no dona treva. Els partits s'amunteguen, diumenge toca visitar l'Almeria i la setmana vinent jugar el duel aplaçat de la primera jornada al camp del Saragossa. Dosificar esforços és una opció, com també ho és apostar per un equip ofensiu, que sigui protagonista. Sembla per tant difícil que el tècnic repeteixi l'esquema de Castalia, on va preferir poblar la defensa amb tres centrals, tot buscant la velocitat dels carrilers i la presència de dos davanters a l'àrea contrària. Està per veure quin dibuix escollirà Francisco, però tot fa pensar que recuperarà els quatre defenses. En aquest cas, Bernardo i Ramalho tenen moltes opcions de repetir en detriment de Santi Bueno, tot esperant el retorn de Juanpe, millor de la lesió que arrossega, però sense haver fet net al cent per cent. Antonio Luna ha complert el partit de sanció per l'expulsió a l'Anxo Carro, encara que el bon rendiment de Franquesa a Castelló, amb gol inclòs, li servirà al vallesà per a ser de nou titular.

El principal dubte és saber si Francisco podrà o no comptar amb Samu Sáiz i Aday Benítez. Tots dos van completar l'entrenament d'ahir sense problemes i fa tota la pinta que aniran convocats. Ara bé, que surtin d'inici és una altra història. Més clar sembla la titularitat de Cristhian Stuani, suplent el dissabte però cada cop en més bona forma. Amb el 7 al camp, el perill en atac dels gironins és multiplica. La seva presència a la gespa determinarà si d'altres homes ofensius com Sylla, Bustos o fins i tot el propi Samu Sáiz també hi tenen alguna cosa a dir de sortida. Al mig, tot depenent del dibuix escollit, Cristóforo, Monchu i Gumbau podrien repetir. A tot això, Muric i Couto estan del tot descartats.

De la seva banda, el Cartagena fa cinc partits que no perd i és setè amb dotze punts, el que el converteix en un rival a tenir en molt de compte, per més que acabi de pujar de la Segona Divisió B. Simón Moreno, lesionat, serà baixa com també Àlex Gallar. El vallesà, cedit pel Girona, no pot jugar per un tema contractual.