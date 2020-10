«Semblava que amb un jugador més tinguéssim massa pressa per fer el 2-1»

El balanç del Girona postmercat és gairebé perfecte. L'equip ha sumat 12 punts de 15 possibles en una ratxa que només es va estroncar amb el 3-0 a Lugo. Ahir, el Girona va tornar a patir per guanyar en un partit on, això sí, va oferir els primers bons minuts de futbol de la temporada. Amb superioritat numèrica, aquest cop no desaprofitada com a Gijón, als gironins els va costar però finalment es van endur una victòria que suposa un pas més en el necessari creixement de l'equip blanc-i-vermell.



el partit



«Sabíem que seria complicat. M'ha encantat l'equip els primers 20 minuts. Fins que ens han fet el gol teníem el partit controlat. El gol ens ha fet mal. L'expulsió ha condicionat el partit per a ells evidentment. A la segona part sabíem que hauríem de tenir paciència. Qualsevol partit es pot complicar malgrat tenir superioritat numèrica però per sort no ha estat així; hem pogut fer el segon gol i guanyar el partit».



el joc ofensiu



«Hem estat fantàstic als primers minuts, quant a dinamisme, de situacions ofensives... Així els ho he fet saber als meus jugadors durant la mitja part. Amb un de més semblava que teníem massa pressa per aconseguir el segon gol. Cal recordar que hem de tenir paciència amb l'equip. En el partit avui (per avui) teníem quatre jugadors a l'onze titular que fa tres setmanes no eren amb nosaltres i que encara necessiten el seu temps d'adaptació a l'equip i també una posada a punt òptima físicament».



dificultats contra 10



«La veritat és que hem estat molt bé contra onze jugadors. Havíem treballat el partit i sabíem que el Cartagena tenia espais a les esquenes dels seus centrals. Arran de l'expulsió amb deu homes tot això ha desaparegut. Ha calgut treballar molt més. Hem fet el segon gol i després n'hem tingut alguna altra per rematar ja als minuts finals. Ens queda molt encara per créixer».



stuani



«Abans de sortir a escalfar s'ha sentit indisposat. Demà (per avui) li farem proves pertinents per veure què té. Ha vingut a nosaltres i ens ha dit que no estava al cent per cent i que no podia. El millor era que es quedés fora de la convocatòria».



bustos



«És normal que s'enfadi. Ha arribat amb una ambició terrible per ajudar i per fer gols, que és al que es dedica. No està al cent per cent físicament encara. L'hem d'anar posant bé a través de minuts de competició i és el que fem. Els gols de Nahuel arribaran, estic tranquil».



sylla



«Tothom està veient en Mamadou. Fa una feina enorme, tant amb pilota, que ens dona molt, com sense. No m'agrada individualitzar. Tots els meus jugadors estan a un gran nivell. Hi ha futbolsistes que no estan jugant i que als entrenaments ens donen un nivell altíssim i arribarà també el seu moment durant els partits. Avui (per ahir), per exemple, no han jugat en Gerard (Gumbau), Monchu, Luna... Sempre hi ha canvis a l'onze i estic content».



valery



«Va començar jugant els dos partits en què no vam estar afortunats. Després van arribar nous companys a l'equip i ho estan fent bé. Som conscients i sabem de la qualitat que té Valery i també dic que li tornarà a tocar jugar. Està treballant molt bé en els entrenaments. Vaig comptar-hi al principi i ho tornaré a fer».