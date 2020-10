Els primers dies de Granell a Bolívia

Les restriccions motivades per la pandèmia farà que avui a moltes llars de Girona ciutat no es faci el tradicional dinar de Festa Major per celebrar Sant Narcís. Un dia i un moment per celebrar amb la família i després arrodonir-lo anant a fer un vol a les fires o a barraques. La situació actual farà que avui els àpats siguin més reduïts i també esvairà les ganes dels més petits d'anar als cavallitos i els no tan petits es quedaran sense poder treure el cap a La Copa a fer un entrepà i el que vingui. Tampoc podrà trepitjar barraques un Àlex Granell que enguany viu segurament el Sant Narcís més diferent de la seva vida. El gironí va aterrar la setmana passada a La Paz per integrar-se als entrenaments del seu nou equip, el Bolívar. De moment, Granell encara no pot participar a la Copa Sudamericana Conmebol (la segona competició continental) perquè no està inscrit per a la competició però abans-d'ahir ja va viure i patir com un bolivarista més el partit contra l'Audax Italiano de Xile.

És tot nou per a l'excapità del Girona a La Paz. La ciutat, el país, el club, les instal·lacions, els companys... Tot i això, Granell de mica en mica es va integrant al grup a l'espera que pugui participar en els partits de Lliga (a partir del gener) per poder viure des de dins del terreny de joc de l'Hernando Siles el futbol bolivià. «Soc una persona responsable i compromesa amb la seva feina i que estima el futbol i l'esport per sobre de tot. Per això emprenc aquest viatge, perquè em sento identificat amb el club i els seus desitjos», deia el gironí en una entrevista als mitjans del club. En aquest sentit, el fet que al Bolívar hi jugui Álvaro Rey, extrem andalús ex de Mirandés o Nàstic, entre d'altres, i que el director esportiu sigui Javi Recio, ex del Mallorca i exjugador del Sant Andreu i Terrassa, entre d'altres, ha fet més fàcils els primers dies del gironí a La Paz.

Dimarts, el Bolívar va perdre a terres xilenes per 2-1 contra l'Audax Italiano i la setmana que ve (dimecres), ja com a local a l'Hernando Siles, tindrà l'oportunitat de capgirar el marcador per avançar a la competició continental. Granell encara no hi serà però podrà veure el partit i patir-lo des de la graderia del seu nou estadi. El propietari del Bolívar i accionista del Girona, Marcelo Claure, té al cap un projecte d'allò més ambiciós per al club a partir del gener. El fitxatge de Granell és la primera peça del Bolívar Centenario, una nova etapa al club, amb més reforços, un altre entrenador perquè el tàndem Walter Flores i Vladimir Soria és provisional, i també un nou, i important, soci al capdavant de la propietat del club bolivià.