Francisco: «Hi ha jugadors preparats per no haver de recórrer a Stuani, que no està al cent per cent»



El Girona buscarà demà a la nit la tercera victòria consecutiva al camp de l'Almeria (21h). Un partit que serà especial per a Francisco Rodríguez. El tècnic andalús ja sap què vol dir guanyar al Juegos Mediterráneos des que està a la banqueta gironina, però caldrà estar atent per superar els punts forts de l'equip de José Gomes. Els dos equips arriben al partit amb una dinàmica positiva després de sumar dos triomfs seguits: els blanc-i-vermells han aconseguit dotze punts, mentre que els andalusos deu. Cristhian Stuani tornarà a ser baixa perquè "ha d'esperar una mica per trobar-se al seu cent per cent".

LA CONVOCATÒRIA

Hem decidit no fer-ne perquè encara queden 24 h. Hi ha jugadors tocats i no sabrem fins a última hora qui està disponible. Juanpe i Muric són baixa però evolucionen bé. Stuani hem decidit que encara no està al cent per cent. És conscient que ara tenim alternatives. Reconeix que ha d'esperar una mica per agafar el ritme de la competició.



L'ALMERIA

Sempre és una alegria, però no és agradable per la situació del país. No podré ni visitar la família. Ens enfrontem a un equip que està fet per ascendir directe amb un projecte econòmic molt fort, com el de l'Espanyol. També ve de dues victòries seguides. Haurem d'esforçar-nos al màxim.



L'EQUIP

El discurs no canvia. Encara no estem al cent per cent. Hem de recuperar-nos i amb el temps anirem a millor. Estic satisfet. Vull un equip molt competitiu que sigui ambiciós, dins l'ordre i l'exigència que reclama aquesta categoria.



STUANI

La seva baixa no té res a veure amb l'altre dia. Hem decidit que segueixi el seu procés de trobar-se al seu cent per cent. Hi ha jugadors preparats per no haver de recórrer a Stuani. L'objectiu és recuperar-lo com més aviat millor perquè tots sabem el que ens pot donar. El seu compromís és màxim.



JUGAR EL PLAY-OFF ELS HA PERJUDICAT?

Era molt difícil començar així per als dos clubs. Tots els jugadors volien ser a l'Almeria, mentre que nosaltres vam arribar al mercat amb molts més dubtes sobre qui es quedava o marxava. Això ens va perjudicar una mica. Haurem de competir al màxim.



CANVIS RESPECTE A L'ALMERIA DEL PLAY-OFF

Ha canviat molt perquè jugadors nous. És fantàstic, amb qualitat individual. Pot dominar i ens farà recular al nostre camp. Serà molt diferent del que vam trobar-nos la setmana passada. Tenen jugadors de primer nivell, hem de saber-ho i contrarestar-ho creient amb nosaltres. Hem de sortir a guanyar i competir.