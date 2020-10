Un jugador del Girona dona positiu per coronavirus

Com la resta d'equip de Primera i Segona Divisió, el Girona passa controls de coronavirus dos dies abans de cada partit i en el d'ahir, divendres, un dels futbolistes del primer equip va donar positiu. Seguint el protocol de la Lliga, el Girona va suspendre l'entrenament d'avui a la Vinya i tota la plantilla ha tornat a passar el test. Com que els resultats han estat negatius, amb l'excepció del futbolista que havia donat positiu, el partit de demà a Almeria es podrà jugar amb normalitat.

El jugador afectat està aïllat al seu domicili particular i és asimptomàtic.