El repte de conviure amb la incertesa

Es comença ja amb els primers dubtes. Competicions aquí i allà estan baixant la persiana, sense saber quan la podran tornar a aixecar. Partits suspesos a tort i a dret, equips que no poden entrenar-se. Però malgrat tot, la Divisió d'Honor juvenil inaugura avui una nova temporada i ho fa amb el Girona com a representant únic de la demarcació. Un any més. Una altra temporada. Aquesta, un xic més estrambòtica per tots els condicionants. El primer i més important, una pandèmia que converteix l'endemà en un veritable interrogant, sense tenir del cert què passarà. L'altre, un canvi de format, amb subgrups de només deu equips cadascun d'ells, un calendari més atapeït i, per tant, poc marge de maniobra si s'ensopega. Dirigit un cop més per Àlex Marsal, l'equip debuta aquesta tarda a partir de les sis al camp de la Damm. El primer obstacle dels molts que vindran per una plantilla que, com passa en aquestes categories, canvia respecte la del curs passat. Es manté la fam i la il·lusió, com també l'objectiu prioritari de formar futbolistes perquè algun dia arribin al primer equip.

«Afrontem aquesta temporada amb moltes expectaties, a veure com va tot plegat. Segur que serà una lliga molt intensa i curta, amb rivals molt i molt forts», explica Marsal, qui considera al mateix temps que el canvi de format «ni ens perjudica ni tampoc ens beneficia. Ara mateix és una incògnita. Estàvem acostumats a ser setze equips i ara en serem deu. El que és clar és que tot serà més complicat». D'una banda, per l'entitat dels adversaris: Barça, Espanyol, Mallorca, el propi Damm... De l'altra, el calendari, comprimit. «No hi haurà marge d'error i això serà un problema. Ens pot passar factura qualsevol badada. A la primera fase i també a la segona».

Per començar, una prova que no és gens fàcil. «Ens espera un equip dur i en un camp complicat. El seu entrenador té una manera de jugar determinada i el seu futbol base és potent. Ens costarà», raona. Escombrant cap a casa, dibuixa una mica el perfil de la seva plantilla. «És una barreja perquè hi ha gent que ve nova, d'altres que pugen per baix i alguns han acabat una etapa de l'última temporada. El més important és que estem allargant l'estructura del futbol base, per la qual cosa no hi ha una adaptació molt gran». Marsal manté que la prioritat és la de formar futbolistes perquè creixin, cosa que va de la mà d'obtenir bons resultats. «Si disposem de bons jugadors, que és el que volem, acabarem estant a la part alta. El que no sabem ni importa tant és la posició que acabarem ocupant». A títol personal parla de «repte» en un «any atípic» perquè «lluitarem contra d'altres coses que no són només el futbol. Haurem de controlar aspectes que no tenim tant a mà. Als jugadors segur que els repercuteix tot el que està passant, però el futbol és la prioritat, tenen clar on són».