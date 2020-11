El Girona resisteix amb vuit a Almeria

El Girona s'ha imposat a tots els obstacles. I pagant cares les expulsions. Aquesta nit a Almeria ha estat el tercer cop des que va començar la temporada que els de Francisco es queden amb deu jugadors a la primera part i, si d'entrada el partit ja era de màxima exigència, l'esforç ha hagut de ser encara major. L'expulsió de Ramalho al minut 28 amb vermella directa, després de la correcció del VAR, ha desemmascarat el perill dels andalusos. Per si no fos poc, Cristóforo i Monchu han vist dues vermelles més obligant els blanc-i-vermells a resistir amb vuit per deixar la porteria a zero i sumar un meritori empat.

Jugar tants partits seguits obliga Francisco a sacsejar l'onze contínuament per repartir els minuts. Al Juegos Mediterráneos hi ha hagut fins a quatre canviat respecte a la victòria de dimarts passat contra el Cartagena. Ha tornat Luna al lateral esquerre en detriment de Franquesa i també han recuperat la titularitat Gumbau, Monchu i Aday. D'altra banda, Samu Sáiz s'ha quedat a la banqueta.

El primer avís l'ha fet l'Almeria amb una falta al lateral que ha acabat amb un cop de cap de Villalba al pal. Els gironins han començat a pressionar sobre la sortida de pilota d'un Almeria decidit i amb més possessió. Després d'una jugada combinada entre Sylla i Cristóforo, Monchu l'ha rebut a la frontal i ha enviat un xut als núvols desaprofitant l'oportunitat. Al 20, Juan Carlos ha blocat una rematada de Morlanes en una acció de perill dels andalusos. També ha provat sort Villalba amb un cacau a fora per evidenciar que els problemes en defensa començaven a amuntegar-se. S'han accentuat a punt d'arribar als primers trenta minuts de joc quan ha canviat el guió del partit amb l'expulsió de Ramalho. El VAR ha intervingut per rectificar la decisió de l'àrbitre que en un primer moment li havia ensenyat targeta groga per tallar un contraatac a Sadiq. Arcediano Monescillo l'ha canviat per vermella. Quedant-se el Girona amb deu, els de José Gomes han aprofitat per atacar encara més. Sadiq, Calvalho rebent una centrada del gironí Ivan Balliu i Morlanes han gaudit d'ocasions clares, però entre Juan Carlos i la fusta ho han evitat.

Francisco ha aprofitat el pas pels vestidors per reforçar l'eix de la defensa amb el central Santi Bueno, que ha substituït a Aday. No ha afluixat l'Almeria. Carvalho ha enviat un cacau al travesser, mentre els gironins patien tancant-se al darrere. Juan Carlos ha estat providencial al 54 traient una gran mà per refusar un cop de cap de Sadiq amb l'ajuda de Bernardo. Sylla ha aprofitat el contracop per plantar-se davant la porteria de Makaridze, controlar amb el pit i xutar, però la pilota ha sortit fora. Ha replicat Sadiq, veient com Bueno li ho impedia. Bustos ha entrat per Sylla al 73. El davanter argentí ha provat sort des de mig del camp aprofitant que una badada del porter de l'Almeria, mentre que Bernardo ha salvat un gol de Corpas. El Girona resistia, però no ho ha tingut gens fàcil amb la rigorosa expulsió de Cristóforo amb vermella directa. De seguida, Carvalho ha topat amb el travesser. No n'hi havia prou. Els de Francisco s'han quedat amb vuit per una altra vermella a Monchu. L'esforç de l'equip ha estat majúscul per mantenir el 0-0 al marcador. L'Almeria, negat de cara porteria, ha aconseguit el gol al descompte, anul·lat per fora de joc.



FITXA TÈCNICA



Almeria: Makaridze, Akieme, Cuenca, Marás (Ramazani, m. 83), Balliu, Samú (Lazo, min. 44), Morlanes, Carvalho, Villalba (Villar, m. 60), Corpas (Mendes, m. 83) i Sadiq.

Girona: Juan Carlos, Calavera, Ramalho (Santi Bueno, m. 46), Bernardo, Luna, Cristóforo, Gumbau, Monchu, Aday, Bárcenas (Valery, m. 61) i Sylla (Bustos, m. 73).

Àrbitre: Arcediano Monescillo (c. de Castella-la Manxa). Ha amonestat Samú (Almeria); Juan Carlos (Girona). Ha expulsat Ramalho al min. 28, Cirstóforo al min. 78 i Monchu, m. 82 (Girona).

Estadi: Juegos Mediterráneos, sense públic.