Encadenar victòries per mirar cap amunt

El Girona jugarà aquesta nit a Almeria sense haver-se pogut entrenar ahir després que, divendres, un futbolista de la seva plantilla donés positiu per coronavirus. Com que ahir, seguint el protocol marcat per la Lliga, l'endemà d'un resultat positiu tota la plantilla va tornar-se a fer prova i tots van sortir negatiu, excepte el mateix jugador que havia donat positiu divendres, el Girona va rebre el vistiplau per viatjar avui cap a terres andaluses i jugar a l'estadi Juegos Mediterráneos. Sense que ningú hagi hagut de fer quarantena més enllà del jugador afectat que, asimptomàtic, està aïllat al seu domicili. Al matí, en la roda de premsa prèvia a cada partit, Francisco no va revelar que l'equip no s'havia pogut entrenar però tampoc va voler fer pública la convocatòria tot i que sí que va donar per descartat a Cristhian Stuani. No va ser fins ben entrat el vespre d'ahir quan el club va confirmar el que sabien des de divendres: un futbolista té coronavirus.

Així, el Girona buscarà la seva tercera victòria. Un Girona on el pes ja no cau exclusivament a Cristhian Stuani, que a causa dels problemes físics està tenint un inici de temporada gairebé testimonial. El rol golejador ara l'assumeixen més jugadors, especialment Mamadou Sylla vivint un moment dolç com a davanter blanc-i-vermell. Falten coses per polir, però la ràpida adaptació de l'equip a les cirscumstàncies convida a l'optimisme. De moment, els gironins ja han aconseguit dotze punts i aquesta nit intentaran que siguin tres més després de la visita al camp de l'Almeria (21 h/GOL).

Sumar la tercera victòria consecutiva seria un gran pas endavant. A part de la injecció de moral que suposaria, el Girona podria donar un cop de puny sobre la taula mirant cap a les posicions de play-off. Ara bé, l'oportunitat que se'ls planta al davant als de Francisco té el seu grau de dificultat. La càrrega del calendari ha impedit que nombrosos jugadors disposin del temps necessari per recuperar-se. És per això que el tècnic va preferir no fer llista de convocats i esperar fins al darrer moment per decidir qui viatja cap a terres andaluses. A part de les baixes conegudes de Juanpe i Muric, lesionats, i Yan Couto, que posarà rumb cap a Girona després d'acabar els seus compromisos amb la selecció del Brasil sub-20, Stuani no hi serà avui al Juegos Mediterráneos. L'uruguaià segueix recuperant-se per assolir la seva millor versió.

«Hi ha jugadors preparats per no haver de fondre'l un altre cop», comentava Francisco durant la roda de premsa prèvia. Després de l'exhibició de Sylla en l'últim partit contra el Cartagena (2-1), el davanter vallesà té el lloc assegurat convertint-se en la referència ofensiva.

Si alguna cosa ha demostrat el Girona aquestes primeres jornades és la capacitat de ser versàtil i canviar el dibuix tàctic en funció del rival. El 4-2-3-1 sol ser l'esquema més habitual de Francisco, tot i que també li han sortit les coses amb el 3-5-2. Depenent d'això, Monchu i Gumbau podrien tornar a ser titulars, mentre que Cristóforo es mantindrà al mig del camp. Tampoc pot descartar-se l'opció d'Ibrahima Kebé per gran rendiment que està donant al primer equip. Si s'acaba optant per la defensa de quatre, Bernardo i Ramalho repetiran a l'eix i Franquesa amb Calavera als laterals. La presència del tarragoní és innegociable i el de Sant Cugat ha recuperat la confiança de l'entrenador arran de l'expulsió d'Antonio Luna a l'Anxo Carro. Juan Carlos no es mourà de la porteria.

El partit que es jugarà aquesta nit a Almeria és completament diferent als de l'estiu, que van acabar amb victòries dels de Francisco. Ni el rival ni el Girona són els mateixos. Bàsicament perquè el context i la realitat d'ambdós equips són uns altres. Després de caure eliminat pel Girona en el play-off d'ascens, el club andalús va posar-se a treballar per enfortir el seu projecte i aconseguir d'una vegada per totes l'ascens a Primera Divisió. Fins ara ha sumat deu punts, tot i que també es troba en dinàmica ascendent després d'encadenar dos triomfs seguits. El tècnic portuguès farà rotacions per l'acumulació de minuts, però no renunciarà a José Corpas que ha marcat quatre gols en menys d'una setmana. Pot tornar el gironí Ivan Balliu, després de descansar a Castelló.