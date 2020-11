Francisco: «Creure en nosaltres és fonamental per poder guanyar»

Competir i créixer a còpia d'esforç: el discurs de sempre. Francisco Rodríguez ho té clar des que va aterrar al Girona i sobretot aquesta temporada amb una plantilla gairebé renovada de dalt a baix. Encara queda molt camí per aspirar a objectius ambiciosos. El tècnic no hi renuncia, però per arribar-hi caldrà aconseguir la tercera victòria seguida aquesta nit a l'Almeria al Juegos Mediterráneos. Per a ell, sempre és especial tornar a casa seva, tot i que «la situació del país no és agradable, i ja sap què significa guanyar-hi com a entrenador del Girona. Ara bé, l'escenari ha canviat molt respecte al play-off.



Convocatòria



«Hem decidit no fer llista perquè hi ha jugadors que durant la setmana o després del partit contra el Cartagena van rebre alguns cops i veurem la seva evolució. Demà al matí (avui per al lector) els farem una prova per saber qui està llest per competir. Tenim les baixes de Juanpe i Muric, que evolucionen molt bé de les seves lesions. Stuani hem decidit que encara no està al cent per cent. Ell és qui millor es coneix i és conscient que ara tenim alternatives. Hem hagut d'abusar d'ell en altres moments, però ara mateix no cal. Reconeix que ha d'esperar una mica per agafar el to necessari per competir».



Almeria



«Sempre és una alegria tornar a Almeria, però amb la situació que es troba el país no és gens agradable. Ni tan sols podrem veure la família. Ja hi he anat com a entrenador d'altres equips com el Lugo o l'UCAM Múrcia. Els desitjo el millor a partir del partit de demà. Ens enfrontem a un equip fet per ascendir directe amb un projecte econòmic que és dels més forts juntament amb el de l'Espanyol. Hi ha molt bons jugadors. Serà complicat perquè també venen de dues victòries seguides. Ens exigiran el màxim i haurem de treure la nostra millor versió per endur-nos un resultat positiu».



Equip



«El discurs mai canviarà perquè ens equivocaríem. Hem de ser humils. Hi ha molta gent que encara no està al seu cent per cent: Stuani, Nahuel (Bustos) o fins i tot Mamadou (Sylla). Han de fer un esforç increïble per recuperar-se entre partit i partit. Amb el temps anirem a millor i estic satisfet de treure punts en els moments complicats. La gent ha de creure en el que fem. Hem de ser un equip de Segona molt competitiu que cregui en el que fa. Mai deixarem de ser ambiciosos, però dins de l'ordre que requereix la categoria.



Stuani



«La seva baixa a Almeria no té res a veure amb l'altre dia contra el Cartagena. Hem decidit que segueixi el seu procés de trobar-se al seu cent per cent. És un professional i sap que ha d'esperar per agafar el to que tothom espera d'ell. Li queda un temps i nosaltres l'ajudarem amb tot. Hi ha jugadors preparats per no haver de fondre a Stuani un altre cop. L'objectiu és recuperar-lo com més aviat millor perquè tots sabem el que significa Stuani per nosaltres. El seu compromís és màxim».



Haver fet el «play-off»



«Era difícil començar quan la resta portava dos partits. L'Almeria potser tenia més rodatge que nosaltres perquè va tenir 10 dies més de pretemporada i tenia tots els jugadors que volien ser-hi, mentre que nosaltres vam arribar al final del mercat amb molts dubtes. Això ens va perjudicar una mica. Haurem de competir al màxim. L'Almeria ha canviat molt perquè té 20 jugadors nous de primer novell. Ha pagat per ells 9 o 10 milions d'euros... És un equip fantàstic, que ens farà recular. Haurem de contrarestar-ho amb les nostres armes».