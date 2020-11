Al·legacions del Girona per les tres expulsions d'Almeria

El Girona va salvar un empat el diumenge al camp de l'Almeria en un partit que acabaria jugant amb només vuit futbolistes per les expulsions de Jonás Ramalho, Sebas Cristóforo i Monchu Rodríguez. Tots tres en un principi estaran sancionats i no podran jugar aquest dimecres contra el Saragossa el partit corresponent a la primera jornada que no es va celebrar quan tocava. Tanmateix, el club ha presentat al·legacions al Comitè de Competició per intenta disposar, com a mínim, d'algun d'ells.

Arcediano Monescillo va escriure en l'acta arbitral que Jonás Ramalho havia estat expulsat per "fer caure un adversari impedint amb això una ocasió manifesta de gol. El central va cometre falta sobre Sadiq quan era l'últim defensor i això li va costar la vermella. Era el minut 27 de partit. Ja a la segona part, Cristóforo va enfilar el camí dels vestidors per "entrar a un adversari amb la seva cama en forma de planxa, copejant-li la tíbia, fent servir una força excessiva, havent de ser atès el jugador per les assistències mèdiques". De Monchu, va justificar la seva decidió explicant que el migcampista havia donat "un cop a un adversari al seu genoll amb la cama sense opció de jugar la pilota, amb l'ús de força excessiva".

Davant totes tres expulsions el Girona ha presentat a recurs a l'espera que Competició es pronunciï el més aviat possible. De no comptar amb cap d'ells, Francisco tindrà un veritable problema, sobretot tenint en compte que un altre migcampista com ho és Ibra Kébé és baixa al patir coronavirus i que el central Juanpe tot just encara la recta final de la recuperació de la lesió que l'ha deixat els últims partits sense jugar. Muric tampoc està en plenes facultats i Stuani encara no està al cent per cent.