El Girona acaba amb 8 jugadors i ja suma 5 expulsats en 8 partits

El Girona va sumar un punt èpic anit a Almeria mantenint el 0-0 amb només vuit jugadors. Una gesta que, però, no pot fer oblidar que l'equip de Francisco ja sumacinc expulsions en només vuit jornades de lliga. I quatre de les cinc, descomptant només la d'ahir de Cristóforo, han estat targetes vermelles «evitables» per part dels futbolistes del Girona. Ramalho, Cristóforo i Monchu seran sancionats quan, aquesta setmana, el Girona té dos partits de lliga (dimecres a Saragossa i dilluns contra el Las Palmas) i Kebé, en quarantena per Covid, també serà baixa.

Ahir la primera víctima va ser Ramalho, en una jugada polèmica que, com en la primera vermella directa de la temporada, va tenir el VAR com a protagonista. El defensa, després d'una mala passada de Gumbau, es va llençar a terra per tallar una jugada de l'Almeria, quan Sadiq hauria pogut encarar la porteria de Juan Carlos tot sol. En primer moment l'àrbitre Arcediano Monescillo va ensenyar groga, però des de Las Rozas el gallec Muñiz Ruiz el va fer rectificar. L'acció semblava tant clara com evitable. Més tard, ja a la segona meitat, va arribar la més discutible de totes, l'expulsió de Cristóforo, i la cirereta del pastís va ser l'expulsió, aquesta sí molt clara de Monchu a vuit minuts del final.

Ara bé, les expulsions són un fet habitual per al Girona aquesta temporada. La primera va arribar ben d'hora, va ser en l'estrena dels gironins a Lliga al camp de l'Sporting (2-0). El protagonista va ser Enric Franquesa. El lateral esquerre la veuria al darrer minut de la primera part després d'una entrada a destemps. Llavors el marcador era de 0-0, i el partit es va posar coll amunt pels gironins que acabarien perdent de forma clara. Aquell dia es va desaprofitar que els locals havien patit l'expulsió matinera de Gaspar Campos al quart d'hora de joc. Franquesa, amb la seva entrada a destemps, va igualar el partit.

La segona vermella de la temporada va arribar a a l'estadi del Lugo a la jornada 7. Antonio Luna va emular Franquesa. Va veure la vermella en el mateix minut que el català, per una entrada inexplicable al turmell de Gerard Valentín, en propi camp del rival.