Ibra Kébé té coronavirus i s'haurà d'estar uns dies aïllat fins que es recuperi

Amb fitxa del filial però instal·lat de manera perenne als entrenaments i convocatòries del primer equip, fins i tot amb minuts a la Segona Divisió A, Ibrahima Kébé ha hagut de prémer el pedal del fre a la seva meteòrica progressió. Un breu parèntesi, obligat i sense excepcions. El jove migcampista és el jugador del Girona que el passat divendres donava positiu per coronavirus. No es va informar fins l'endemà al vespre, mentre que la convocatòria pel partit d'Almeria es feia pública ahir mateix. No hi era el 26, que s'haurà d'estar uns dies a casa, en quarentena, aïllat. Així ho marquen els protocols de LaLliga, els mateixos que es van seguir pocs dies enrere, quan els tests van detectar-ne el cas. L'equip llavors no es va entrenar i tots els jugadors i membres del cos tècnic es van sotmetre als pertinents PCR. Ningú més va donar positiu, pel que el viatge cap a Almeria va tirar endavant.

Kébé va haver de veure el partit des de la distància. Va informar el club que el futbolista és «asimptomàtic». Per si les mosques, ell mateix va dir la seva a les xarxes socials per enviar un missatge tranquilitzador. «No tinc símptomes i em trobo bé. Ara he de complir el protocol i aïllar-me durant uns dies. Mentresant, seguiré treballant a casa fins derrotar el virus, per així poder tornar bé». El 26, en un principi, s'hauria d'estar un mínim de deu dies en quarentena, encara que tot dependrà de la seva càrrega viral. S'anirà testant el seu estat de manera període i quan surti negatiu i hagi deixat enrere la malaltia, podrà reincorporar-se als entrenaments. Sense Ibrahima Kébé, Francisco tampoc va poder comptar amb un Cristhian Stuani que continua posant-se a to i sense esta encara al cent per cent, ni tampoc amb Yan Couto, Muric ni Juanpe.