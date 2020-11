El Girona visitarà el Saragossa amb només quinze jugadors del primer equip

El Girona ha facilitat aquest matí la llista de convocats per al partit de demà al camp del Saragossa (19h) corresponent a la primera jornada de la Lliga de Segona que va quedar ajornat al seu moment. L'allau de baixes per a Francisco és tant gran que només ha pogut citar quinze futbolistes del primer equip, i ha recorregut a cinc del filial per completar la llista fins a la vintena de futbolistes (Terrats, Sánchez, Monjonell, Pau Víctor i Arnau).



El tècnic té les baixes de Kebé, amb covid-19; Stuani, Juanpe, Muric i Samu Sáiz, recuperant-se de diverses lesions, i dels expulsats a Almeria diumenge Monchu, Ramalho i Cristóforo. El tècnic ha dit que estan a l'espera de saber si prosperen els seus recursos, i que en cas que algun no acabés sancionat, mirarien de fer-lo viatjar d'urgència a Saragossa per arribar al partit.