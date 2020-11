Els més castigats de la Lliga

Enric Franquesa al Molinón. Antonio Luna a Lugo. I tres d'una tacada al Juegos Mediterráneos d'Almeria: Jonás Ramalho, Sebas Cristóforo i Monchu Rodríguez. Fins a cinc jugadors del Girona han estat expulsats aquesta temporada. Una dada que no seria gens cridanera i que entraria dins els cànons de la normalitat si no fos perquè l'equip fa poc més d'un mes que competeix. Massa targetes vermelles en un curt període de temps. Cosa mai vista a Montilivi, on hi ha hagut èpoques per a tots els gustos i colors, però mai un inici amb un càstig tan excessiu. Són fins ara els gironins els més penalitzats de tota la categoria. No hi ha cap conjunt que atrapi aquestes cinc expulsions. N'hi ha, fins i tot, que encara no han vist cap vermella.

El podi l'encapçala el Girona, seguit de ben a prop pel Las Palmas, que n'ha patit quatre. Curiosament, tots dos equips protagonitzaran el duel de la propera jornada, aquest dilluns vinent a l'estadi. Un esglaó per sota hi trobem el Lugo, Cartagena, Oviedo, Tenerife i Castelló. Cadascun d'ells amb tres expulsions a principis del mes de novembre.

Està per veure si el ritme es mantindrà o si la ratxa es tallarà en sec. El cas és que, de moment, el Girona ja iguala i fins i tot supera el número de vermelles d'altres cursos en el futbol professional. Cinc en va veure la temporada de l'ascens, per exemple. La 2016/17. Com també dos anys abans, al llarg de tot l'exercici 2014/15. Enrere queden els cursos 2012/13 i 2013/2014, també a la Segona Divisió A, amb tres i quatre vermelles, respectivament. El mateix passa amb la breu experiència a Primera, on el Girona només va patir quatre expulsions, totes concentrades en una única temporada (2018/19) perquè en l'any del debut, per més curiós que sembli, cap dels jugadors va veure una sola targeta vermella després de 38 jornades de campionat.

Encara queda un xic lluny el rècord d'aquesta etapa entre les dues primeres categories del futbol estatal. El sostre, ara mateix, és de 13 expulsions. Les va patir el Girona 2010/11, entrenat per Raül Agné. El mateix equip que en un partit de Cartagena veia com l'àrbitre canari Hernández Hernández enviava als vestidors abans de la fi del temps reglamentari quatre futbolistes. La temporada passada van ser cinc expulsions a la lliga regular i una al play-off. La més decisiva. La que va patir Cristhian Stuani en l'últim capítol de la promoció, a casa contra l'Elx (0-1) i que acabaria definitivament amb el somni de l'ascens.



A l'espera d'un miracle

Entén el Girona que es va sentir perjudicat a Almeria, on va sumar un punt d'allò més car. Perquè va acabar el partit amb només vuit jugadors a la gespa i perquè haurà de fer mans i mànigues Francisco Rodríguez per dibuixar la propera convocatòria, per visitar demà el camp del Saragossa. Ramalho, Cristóforo i Monchu estan en un principi sancionats, però el club no s'ha volgut quedar amb els braços creuats i ha decidit presentar al·legacions al Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol per intentar rebaixar el càstig i disposar d'algun d'aquests tres futbolistes. Arcediano Monescillo va escriure en l'acta arbitral que Ramalho havia vist la vermella per «fer caure un adversari impedint amb això una ocasió manifesta de gol». El central va cometre falta sobre Sadiq quan era l'últim defensor. De Cristóforo, que havia sigut expulsat per «entrar a un adversari amb lacama en forma de planxa, copejant-li la tíbia, fent servir una força excessiva, havent de ser atès el jugador per les assistències». I de Monchu parlava d'un «cop a un adversari al genoll amb la cama sense opció de jugar la pilota, amb l'ús de força excessiva».