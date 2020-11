Aprendre a conviure amb els entrebancs

Ningú havia dit que això seria fàcil, però tampoc que avançar amb el cap alt i sense perdre el rumb per la Segona Divisió A es convertiria en una prova d'obstacles d'aquesta envergadura per al Girona. Si no és un all és una ceba per a l'equip de Francisco Rodríguez, exigit per un calendari que no concedeix cap mena de treva i colpejat una vegada més per les adversitats. No hi ha jornada que el tècnic no hagi de fer equilibris per completar una convocatòria, i la visita al camp del Saragossa, per recuperar així la primera jornada del campionat, no en serà pas una excepció. Les baixes s'acumulen i a l'expedició que viatjarà a La Romareda li faltaran un grapat de cares conegudes. Lesions i sancions en tenen la culpa. Aquest últim capítol, motivat pel que va passar diumenge al camp de l'Almeria, on es va sumar un punt per un preu altíssim perquè fins a tres futbolistes van ser expulsats: Jonás Ramalho, Sebas Cristóforo i Monchu Rodríguez.

Els miracles, a Lourdes, i les al·legacions presentades a Competició per les vermelles que van veure tots tres no se sap si prosperaran o no fins aquest matí. Per no fer eterna l'espera, Francisco compta ja per avançat que es quedarà sense el central basc i els dos migcampistes. No són els únics. El porter Arijanet Muric encara està fora de combat per un problema al quàdriceps, mentre que el defensa Juanpe Ramírez no ha fet net de la dolència al tendó de l'adductor dret que fa dies que arrossega. El misteri sobre l'estat físic de Cristhian Stuani continua i com que l'uruguaià no es troba al cent per cent ha quedat fora de la llista una vegada més. Comptant que Ibrahima Kébé està en quarantena per coronavirus i que Samu Sáiz ha sigut l'últim a caure per una contusió al peu, la convocatòria facilitada ahir presentava una llista de només 15 jugadors del primer equip. Un d'ells és Yan Couto. Ha tornat del Brasil per jugar amb la selecció sub20 i està disponible. Per no fer curt, fins a cinc futbolistes del filial i juvenil: Pau Víctor, Arnau Martínez, Ramon Terrats, Jandro Sánchez i Èric Monjonell.

A tot això, s'hi ha de sumar el cansament acumulat d'alguns dels jugadors que sí estan per jugar. L'esforç de diumenge va ser enorme i és encara recent. Es va resistir amb noves vuit homes a la gespa durant més de vint minuts. I això pot passar factura. Té Francisco feina per davant. No disposa de massa peces, però les haurà de triar bé per dibuixar un onze de garanties i no claudicar a Saragossa només començar. Els problemes s'accentuen al mig del camp, on disposa de menys efectius. Gerard Gumbau té el lloc assegurat, perquè no hi ha gaire més on triar. Podria avançar Santi Bueno i posar-lo de pivot, però també va curt de centrals i mantindrà l'uruguaià fent parella amb Bernardo. Per tant, tant Terrats com Jandro Sánchez, tots dos migcampistes, tenen molts números de sortir d'inici i així debutar a Segona A.

Més opcions, encara que tampoc per llençar coets, té l'entrenador en atac. Mamadou Sylla, Nahuel Bustos i el jove Pablo Moreno estan disponibles. També Yoel Bárcenas, bastant irregular en aquest inici de la competició, però qui també podria tenir un lloc de bon començament a La Romareda. Aday i Valery, si no els toca canviar de rol, també tenen números d'ocupar una de les bandes. S'hi suma Pau Víctor, també de vocació ofensiva. Optimista de mena, ja treia pit Francisco de les moltes «alternatives» de què disposa amb aquesta plantilla, per més que s'acumulin les baixes.

En té moltes menys el Saragossa. Vigaray, Jair i Adrián són els únics descartats per lesió. El problema de Rubén Baraja, l'entrenador, és un altre. Són cinc les jornades sense guanyar, amb tres derrotes i un parell d'empats. Dos punts de quinze i quatre jornades sense marcar, la qual cosa ha encès totes les alarmes.