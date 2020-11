El Girona es deixa empatar en l'afegit (2-2)

Aquest Girona competeix com un animal, defensa al límit i a més a més, és efectiu. Aquests ingredients, amanits amb l'estat de forma de Sylla i un pèl de sort han estat a punt de donar la victòria al Girona aquest vespre a Saragossa. Només ha faltat experiència i ofici per evitar que els aragonesos igualessin un 0-2 en dos minuts a l'afegit. L'equip ha estat a punt de sumar tres punts d'or en un exercici gairebé impecable de solidesa defensiva i efectivitat però al final el temps de descompte, i amb tres nois del filial sobre la gespa, dos gols de Nárvaez ho han evitat. El primer ha estat molt protestat pels jugadors gironins per un fora de joc posicional claríssim, que l'àrbitre ni el VAR han volgut veure.

Si a Almeria es va resistir estoïcament amb vuit jugadors, per què no es podia esgarrapar quelcom de positiu de La Romareda malgrat el piló baixes amb què hi arribava el Girona? Amb aquesta intenció havia plantejat el partit un Francisco Rodríguez que, al mateix temps, era conscient de la dificultat de l'empresa. De fet, menys d'un minut ha trigat el Saragossa a avisar amb una arribada de Zanimacchia que Bernardo, en última instància, ha evitat que suposés l'1-0. El Girona ha sortit amb un mig del camp de circumstàncies, amb Gumbau acompanyat pel jove del planter Ramon Terrats i per Aday Benítez. En punta d'atac, això sí, el tècnic ha apostat per la pòlvora de Bustos i Sylla. El vallesà ha estat el protagonista ofensiu gironí dels primers minuts amb una cavalcada amb passada de la mort inclosa que Aday, increïblement, no ha sabut finalitzar i ha enviat als núvols.

El partit ha començat mogut. El ritme no ha baixat en una primera part de moltes alternatives. La velocitat de Sylla era una arma per al Girona que també ho ha intentat de la mà de Terrats amb un xut llunyà que ha aturat Cristian Álvarez. La rèplica local encara ha estat més perillosa. El xut de fora l'àrea de Bermejo l'ha repel·lit el pal en una altre ai al cor seriós dels de Rubén Baraja. El joc alegre i les contínues arribades de tots dos equips ha acabat amb premi pel Girona. L'ha trobat Sylla, qui si no, amb una fantàstica rematada de cap a una centrada, igual de fantàstica, d'Aday amb la cama dreta.

El gol del Girona ha fet mal a un Saragossa a qui li han començat a venir les presses. Els aragonesos han xocat un cop i un altre amb la seguretat de Bernardo i Bueno que han aguantat bé l'equip des del darrere. Els de Francisco, que no han tornat a acostar-se amb perill, han arribat a la mitja part amb un botí espectacular.

Francisco ha fet entrada Valery per Aday a la mitja part i la jugada no li ha pogut sortir més bé. La represa ha començat amb el Girona tornant a trepitjar àrea rival sobretot al contracop. Així, un altre cop Sylla, immens, ha trencat la defensa guanyant per cames el seu marcador i des de la banda dreta ha enviat una centrada al cor de la petita. Allà, Valery, entrant des del darrere, només l'ha haguda d'empènyer al fons de la xarxa. El partit s'ha posat encara més de cara per al Girona.

Amb 0-2 al marcador, el Saragossa ha fet entrar dos homes ofensius com Javi Ros i el Toro Fernández. El davanter argentí ha vist com el pal evitava que un cop de cap posés els aragonesos al partit. A mesura que ha anat avançant la segona part, el Girona ha acusat el desgast físic i ha arribat als minut finals amb les forces justes. Gumbau i Terrats no han pogut més i han hagut de ser substituïts per Monjonell, que ha debutat i ha tingut amb un cop de cap l'oportunitat per fer el tercer. El partit semblava dat i beneït però de vegades si no es remata, se sol pagar. És el que li ha passat al Girona, que ha vist com dues pilotes penjades a l'àrea en l'afegit han acabat amb amb dos gols de Narváez davant les cares d'incredulitat i ràbia dels de Francisco, que han protestat un fora de joc posicional en l'1-2 i una falta a Bárcenas en l'acció del 2-2.

SARAGOSSA: Cristian Álvarez, Tejero, Nieto, Atienza (m.6, Francés), Guitián, Igbekieme (m.58, Javi Ros), Francho, Zanimacchia (m.58, Toro Fernández), Narváez, Bermejo (m.85, Larrazabal) i Chavarría.

GIRONA: Juan Carlos, Calavera, Luna, Bernardo, Bueno, Gumbau (m.82, Monjonell), Terrats (m.87, Pau Víctor), Aday (m.46, Valery), Bustos (m.69, Pablo Moreno), Bárcenas i Sylla (m.87, Jandro Sánchez).

GOLS: 0-1, m.27, Sylla; 1-1, m.54, Valery; 1-2, m.92, Narváez; 2.2, m.95, Narváez.

ÀRBITRE: Hernández Maeso (Comitè Extremeny). VAR: Bikandi Garrido (Comitè Basc). Ha amonestat Gumbau (Girona).

ESTADI: La Romareda. Sense públic.