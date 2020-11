El jove Ramon Terrats debuta a La Romareda

El Girona juga aquesta tarda (19 hores) a l'estadi del Saragossa i ho fa mermat pel munt de baixes que arrossega. Això ha obligat a Francisco a convocar fins a cinc futbolistes de la base i un d'ells ha entrat a l'onze titular. Es tracta de Ramon Terrats, de només 20 anys i qui la temporada passada vestia la samarreta del Sant Andreu, a la Tercera Divisió. El migcampista farà parella amb Gerard Gumbau i cobrirà així el buit que han deixat les absències de Sebas Cristóforo, Monchu i Ibra Kébé, habituals en aquesta posició.



La resta d'integrants de l'equip inicial sí que són futbolistes del primer equip. Tampoc tenia massa més on triar Francisco, que ha mantingut Juan Carlos a la porteria i ha dibuixat una línia defensiva amb Calavera i Antonio Luna als laterals i Santi Bueno fent dupla amb Bernardo a l'eix. A banda dels esmentats Gumbau i Terrats com a pivots, les bandes seran per a Bárcenas i Aday, mentre que les dues referències ofensives són Mamadou Sylla i l'argentí Nahuel Bustos.



A la banqueta hi ha el porter Suárez, acompanyat de Couto, Franquesa, Pablo Moreno, Valery, Jandro, Monjonell, Pau Víctor i Arnau.