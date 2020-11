Un partit de sanció a Ramalho, Monchu i Cristóforo

D'esperances n'hi havia ben poques i de fet, ni Ramalho ni Monchu s'han desplaçat aquest matí amb l'equip cap a Saragossa. Sí que ho ha fet Cristóforo per si de cas el Comitè estimava les al·legacions presentades pel Girona. Al final però Ramalho, Monchu i Cristóforo han estat castigats amb un partit de sanció arran de les seves expulsions contra l'Almeria i no podran jugar aquest vespre a La Romareda contra el Saragossa. D'aquesta manera, el club no pot disposar dels tres jugadors avui però veu també com el càstig és mínim i hi podrà comptar per dilluns contra el Las Palmas.