Francisco: «El punt heroic d'Almeria no serà suficient per sumar-ne tres més»

Optimista de mena, Francisco va dibuixar una prèvia en què tot elogiant les «alternatives» que té a l'abast en aquesta plantilla va oferir arguments per creure que avui el Girona competirà fins al punt de poder guanyar a Saragossa.



la plantilla



«Couto va arribar l'altre dia de viatge i està llest per participar. Pel que fa a Stuani, continua amb la seva preparació tot buscant el millor estat de forma. Acabarà depenent de les seves sensacions. En Samu va viatjar a Almeria però ho va fer amb molt de dolor i entenem que el millor és que descansi perquè no està al cent per cent. Jugaran d'altres companys que competiran molt bé, n'estic segur».



quin equip s'imagina



«M'imagino un equip que serà guanyador, com sempre. La realitat diu que tenim bastantes baixes per culpa de l'estat físic i de les expulsions. Però els nanos que viatgen estan en un nivell fantàstic. Tenim molt clar que buscarem imposar el nostre ritme, sobretot en l'aspecte ofensiu. Volem guanyar el partit contra un rival que de ben segur ens posarà les coses molt difícils».



baixes al mig del camp



«Tenim moltes baixes i és cert que ens afecta sobretot al mig. Però disposem de moltes alternatives, sempre ho he dit amb aquesta plantilla. Des que va acabar el partit de l'Almeria que li estic donant voltes. No em preocupa per a res. Tinc jugadors que es poden adaptar a diversos posicions, jugant per fora i també per dins. Tothom té moltes ganes de participar. Sí, hi ha només 15 jugadors de la primera plantilla, però tenen molta fam. Confio que farem un bon partit davant un rival que també disposa de bons futbolistes».



les expulsions



«Hem fet autocrítica. Acabar l'altre dia amb vuit és sobretot per errors nostres. En Monchu ho reconeix, hauria pogut ser més caut tenint en compte que ja érem nou al camp. La resta de l'equip es troba bé, tot i que físicament sí que ens pot passar factura. Però tenim molta fam, com he dit, i això supera tot. El punt d'Almeria va ser heroic però això no ens donarà tres punts més. Ens espera una nova pel·lícula i toca preparar-la de la millor manera possible».



recurs a competició



«Competició no es reuneix fins demà al matí, pel que quan diguin alguna cosa estarà molt a prop el partit. Per si de cas ja tenim la convocatòria feta. És difícil que treguin alguna targeta vermella, veurem quina és la decisió. Si en perdonen alguna ja intentarem que viatgin, però ho veig bastant complicat».



missatge optimista



«La realitat és que hi ha molts jugadors del filial a la convocatòria i puc entendre la sensació de cert pessimisme que hi ha a l'entorn. També he de dir que no podem ser víctimes de res ni anem a Saragossa a rendir-nos. Tots els jugadors que tenim estan preparats per competir a la Segona Divisió A. Fins ara hem jugat i competit bé. Comptaré amb un equip que tindrà una mentalitat guanyadora».



els joves de la base



«Sempre he dit que des que vaig arribar aquí vaig veure que s'ha fet un treball fantàstic a la base que està tenint incidència a la primera plantilla. Els hem vist entrenar, el seu dia a dia, i estan tots preparats per jugar. Als altres, als del primer equip, els he dit que anirem a per totes. M'hauria agradat tenir a tota la plantilla disponible, és clar. Però els que es quedaran a casa, que ens donguin tot el seu suport».



saragossa



«Gairebé totes les setmanes estarem parlant d'equips que volen lluitar per estar a la part alta de la classificació. El Saragossa és un conjunt molt ben treballat, amb futbolistes que tenen experiència i que venen fent gols les últimes temporades. Ara no estan tenint bons resultats, però sempre tenen opcions fins a l'últim moment de guanyar. No crec que sigui un equip desfet ni res d'això. Simplement no està tenint la fortuna de cara al gol».



yan couto



«Fa deu dies que no el vèiem. Per primer cop ha entrenat amb l'equip. Ha competit amb la seva selecció. Mirarem que tingui minuts i que així pugui competir amb en Jordi (Calavera), cosa que ens donarà més qualitat. Hi confiem. Entenem que amb el pas del temps jugarà més. Ha de posar de la seva part i ho està fent».



rival necessitat



«Pot ser que el Saragossa vagi una mica més precipitat, però és un equip molt bo. Si ens relaxem ens pot fer molt de mal. Qun ens toqui dominar ho haurem de fer amb força i quan ens toqui defensar també perquè disposa de jugadors ofensius que trepitgen àrea amb facilitat. Hem de dominar moltíssimes coses per guanyar un equip que no està en el seu millor moment pel que fa a punts i resultats. Hem de recordar que ens falten dues jornades als uns i als altres, que això comença per nosaltres però que anem agafant rodatge de mica en mica».