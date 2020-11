Bernardo: «El Girona sempre ha sigut la meva primera opció malgrat que l'equip no estigui fet per pujar»

El central Bernardo Espinosa ha repassat l'actualitat de l'equip aquest migdia en roda de premsa. El colombià, que a principis d'octubre va renovar amb el Girona fins al 2023 després d'una cessió a l'Espanyol la temporada passada, ha destacat que el club de Montilivi era "la primera opció" perquè se sent "molt valorat". També ha parlat sobre "l'evolució de l'equip, tot i comptar amb els dits d'una mà els entrenaments que hem fet tots junts".



Les sensacions a l'equip

"Encara estem assimilant el mal tràngol a Saragossa. És impensable concedir un empat al descompte i donar per perduts dos punts que pràcticament teníem a la butxaca. El futbol ens ha donat una lliçó per recordar que la competitivitat a la categoria és màxima. Tot i les circumstàncies que envoltaven el partit, m'agrada ser positiu. Em quedo amb puntuar fora de casa i allargar la ratxa sense perdre. Ens servirà per al futur. Les coses que s'han de corregir són lògiques".



Les claus de la millora

"L'inici de la temporada s'ha ajuntat amb la pretemporada més atípica de la meva carrera. Vam començar amb molts condicionants, no només pel final del curs passat, amb entrades i sortides d'última hora. L'equip està aconseguint a poc a poc una línia ascendent amb moltes peces noves, joventut i sense experiència, que es van enganxant amb una idea de joc. Jugant gairebé cada tres dies és impossible entrenar-la. A part, que han sigut molt pocs els que hem fet tot el bloc sencer per culpa de les lesions, expulsions, baixes... No hi ha excuses perquè són situacions amb les quals hem d'aprendre a conviure. La competitivitat màxima i extrema és la clau. Estic orgullós de com treballa l'equip cada dia i s'adapta per créixer".



La renovació

"He tornat a casa. El Girona sempre havia sigut la meva primera opció després de tornar de la cessió. Vaig tenir ofertes, però el futbol és qüestió de confiança. Em sento molt valorat aquí. És una aposta mútua en un projecte del qual me'n sento partícip. Estic satisfet que el Girona segueixi creient amb el que faig".



El projecte

"Tenim un club ambiciós. Hem hagut d'encarrilar els objectius. No poder aconseguir l'ascens l'any passat, fa que hàgim de centrar-nos en el dia a dia. Em sento identificat amb els valors, l'ambició i la filosofia de treball del míster, però no perquè l'equip estigui fet per pujar. Ni de bon tros. Hem de centrar-nos en el dia a dia per puntuar i estar en una situació tranquil·la. A partir d'aquí, anar creixent".



La defensa

"Ha sigut qüestió d'engranatges. Hi ha hagut un canvi i moltes peces noves que cal encaixar. Hem d'anar coneixent-nos. Hi ha hagut una gran progressió des del primer partit a Gijón".



El seu paper

"Soc un professional molt ambiciós. Sempre m'agrada estar a disposició perquè el míster pugui escollir. Estic agraït perquè el treball m'ha permès estar sempre al camp. Aportaré el meu granet de sorra. Em sento líder dins la defensa, tinc la confiança, però l'escenari pot canviar d'un dia per l'altre. Cal remar a favor del col·lectiu".