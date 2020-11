Deu anys de l'himne del Girona: ressonant a Primera i Segona A

Si no fos per la megafonia, l'himne del Girona hauria deixat de ressonar a Montilivi des del passat mes de març. La irrupció del coronavirus, però, no ha impedit que se segueixi sentit pels balcons, carrers o, fins i tot, als bars i restaurants quan podien obrir. Sobretot, durant l'amarga final del play-off contra l'Elx que va disputar-se a l'estiu. Aleshores, tot l'ambient que es respirava era blanc-i-vermell. El panorama ha canviat una mica actualment, tot i que mai és mal moment per recordar una lletra que evoca tan bons com mal moments. Des de l'ascens a Primera, i les frustracions que hi ha hagut pel camí, fins al descens a Segona A. Avui es compleixen deu anys de l'estrena del nou himne escrit per l'ex-Sopa de Cabra Josep Thió.



El Girona va estrenar el seu himne a Montilivi el passat 6 de novembre del 2010, per Fires, coincidint amb el partit de Lliga contra la Ponferradina que va acabar amb victòria gironina (3-0). L'himne és obra de l'exmembre de Sopa de Cabra Josep Thió i està interpretat pel grup The Gruixut's. La lletra es va mantenir en secret fins al dia del duel, però dies enrere ja havia transcendit que feia referència a les comarques gironines perquè el Girona volia vendre's "com el referent" futbolístic de la demarcació.

Fins llavors, el club de Montilivi feia servir la sardana Girona m'enamora com a himne, que posava quan els jugadors saltaven al camp abans del partit i també al final, de camí cap als vestidors.